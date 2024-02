V Čile opäť otvárajú vyšetrovanie smrti básnika Pabla Nerudu

Santiago 20. februára (TASR) - Čílsky súd v utorok nariadil obnovenie vyšetrovania smrti laureáta Nobelovej ceny a básnika Pabla Nerudu, ktorého podľa niektorých názorov otrávili ľudia blízki vláde diktátora Augusta Pinocheta.



Obnovenie vyšetrovania sa nariaďuje s cieľom vykonať postupy požadované žalobcami, ktoré "by mohli prispieť k objasneniu istých skutočností", uviedol súd vo svojom rozhodnutí citovanom agentúrou AFP.



Pablo Neruda zomrel 23. septembra 1973 na klinike v Santiagu, len 12 dní po Pinochetovom prevrate, ktorým bol zvrhnutý ľavicový prezident Salvador Allende, ktorého Neruda podporoval.



Ako oficiálna príčina Nerudovho úmrtia sa doteraz uvádza rakovina prostaty, ktorou básnik síce trpel, ale podľa rodiny na ňu nezomrel.



O súdne vyšetrovanie príčin Nerudovej smrti požiadala v roku 2011 čilská komunistická strana. Stalo sa tak na základe výpovede Nerudovho vodiča Manuela Arayu, ktorý tvrdil, že spisovateľ sa mu sťažoval na "podivnú injekciu", ktorú mu v noci v nemocnici vpichli. Neruda sa podľa Arayu chystal na ďalší deň odletieť do exilu v Mexiku. A práve pre to, aby sa tam Neruda nemohol stať kritikom čilského režimu, ho Pinochet dal otráviť.



Nerudove pozostatky boli exhumované v roku 2013 a v tom istom roku miestni experti konštatovali, že v nich nenašli žiadny dôkaz o tom, že by spisovateľ zomrel na otravu.



V roku 2014 však súd nariadil preskúmanie vzoriek, ktoré boli neskôr poslané do univerzitných laboratórií v Kanade a Dánsku.



V roku 2017 zahraniční experti konštatovali, že Neruda nezomrel na rakovinu, a uviedli, že v jeho zube našli baktériu spôsobujúcu botulizmus. Nedokázali však potvrdiť ani vylúčiť možnosť úmyselnej a zámernej kontaminácie injekciou mikróbov alebo bakteriálnych toxínov, ako by to vyplývalo z Arayových tvrdení.



Sudkyňa Paola Plazaová v decembri 2023 nariadila ukončiť vyšetrovanie. Nerudova rodina a komunistická strana sa však proti tomuto rozhodnutiu odvolali.



Pablo Neruda sa narodil v roku 1904 ako Neftalí Ricardo Reyes Basoalto a literárny pseudonym si zvolil ešte ako chlapec podľa Čecha Jana Nerudu bez toho, aby vtedy tušil, že išlo o veľkého českého spisovateľa.



Pablo Neruda sa preslávil svojimi básňam o láske. Tento jeho romantický imidž však v posledných rokoch naštrbilo jeho priznanie k znásilneniu ženy, zaznamenané v jeho posmrtne vydaných memoároch.



Počas režimu Augusta Pinocheta, ktorý v Čile vládol 17 rokov, bolo zavraždených približne 3200 ľavicových aktivistov a ďalších odporcov diktatúry.



Pinochet zomrel v roku 2006 vo veku 91 rokov bez toho, aby bol odsúdený za zločiny spáchané svojím režimom, doplnila AFP.