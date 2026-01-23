< sekcia Zahraničie
V Čile zadržali tretieho muža podozrivého z úmyselného požiaru
Muža zatkli vo štvrtok nadránom, keď zakladal oheň v lesnej oblasti pobrežného mestečka Punta de Parra s približne 3000 obyvateľmi.
Autor TASR
Santiago 23. januára (TASR) - Čilská polícia vo štvrtok zadržala ďalšiu osobu podozrivú z úmyselného založenia požiaru. Lesné požiare, ktoré sa v krajine začali šíriť už v sobotu, si doposiaľ vyžiadali 21 obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
V uplynulých dňoch polícia zadržala jedného muža v regióne Bío-Bío, ktorého krátko na to prepustila, a druhého zadržala v stredu v regióne Araucanía.
Druhý z podozrivých podľa čilského ministra verejnej bezpečnosti Luisa Cordera použil na založenie požiaru na poli so pšenicou horľavú kvapalinu. Polícia u neho počas razie v meste Perquenco zaistila približne päť litrov bližšie nešpecifikovanej horľaviny.
Viacero lesných požiarov sa v sobotu začalo šíriť v regiónoch Bío-Bío, Ňuble a Araucanía niekoľko stovák kilometrov južne od metropoly Santiago. Silný vietor a vysoké teploty spôsobili, že sa plamene rýchlo dostali k pobrežným mestám Penco, Lirquén a Punta de Parra.
Hasiči tam vo štvrtok stále bojovali s 19 požiarmi. Tisíce ľudí zostalo bez strechy nad hlavou.
Čile opakovane postihujú rozsiahle lesné požiare počas letných mesiacov na južnej pologuli. Minulý rok prišlo o život viac než 100 ľudí a približne 15.000 domov bolo zničených alebo poškodených.
