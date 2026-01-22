< sekcia Zahraničie
V Čile zatkla muža podozrivého zo založenia jedného z lesných požiarov
Viacero lesných požiarov sa v sobotu začalo šíriť v regiónoch Biobío, Ňuble a Araucanía niekoľko stovák kilometrov južne od metropoly Santiago.
Autor TASR
Santiago 22. januára (TASR) - Čilská polícia zatkla muža podozrivého zo založenia jedného z lesných požiarov, ktoré si doteraz vyžiadali najmenej 20 obetí. Oznámila to v stredu tamojšia vláda, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Minister verejnej bezpečnosti Luis Cordero tvrdí, že podozrivý použil horľavú kvapalinu na založenie požiaru na poli so pšenicou. Polícia u neho počas razie v meste Perquenco v regióne Araucanía zaistila približne päť litrov nešpecifikovanej horľaviny.
Viacero lesných požiarov sa v sobotu začalo šíriť v regiónoch Biobío, Ňuble a Araucanía niekoľko stovák kilometrov južne od metropoly Santiago. Silný vietor a vysoké teploty spôsobili, že sa plamene rýchlo dostali k pobrežným mestám Penco, Lirquén a Punta de Parra.
Zhorelo približne 1000 domov a bez prístrešia sa ocitlo asi 7500 ľudí. Ďalšie požiare neskôr hlásili aj vo vnútrozemí krajiny, najmä v okolí mesta Florida v regióne Biobío asi 40 kilometrov východne od mesta Concepción.
Cordero uviedol, že policajti našli v Concepcióne látky použité na založenie požiarov vrátane plastových kanistrov s horľavinami. Hasiči v stredu naďalej bojovali s 35 požiarmi - 22 v regióne Biobío, piatimi v Ňuble a ôsmimi v Araucaníi.
Čile opakovane postihujú rozsiahle lesné požiare počas letných mesiacov na južnej pologuli. Minulý rok prišlo o život viac než 100 ľudí a približne 15.000 domov bolo zničených alebo poškodených, dodáva DPA.
