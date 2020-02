KORONAVÍRUS: V Kalifornii 33 nakazených, prvý prípad hlási Litva

Prvý prípad nákazy koronavírusom oznámila Litva

Peking 28. februára (TASR) - Čína oznámila v piatok 44 ďalších úmrtí na nový koronavírus SARS-CoV-2 a 327 nových prípadov nákazy. Ide o najmenší nárast počtu nakazených osôb za jeden deň počas obdobia viac než jedného mesiaca.V pevninskej Číne zaznamenali podľa aktuálnych údajov čínskej Národnej zdravotníckej komisie (NHC) doteraz 2788 úmrtí a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 78.824.Stredočínska provincia Chu-pej, ktorá je ohniskom nákazy, nahlásila podľa agentúry Reuters 41 nových úmrtí, pričom 28 ľudí zomrelo v hlavnom meste tejto provincie Wu-chan.Z ochorenia sa už úplne vyliečilo 36.117 ľudí, doplnila agentúra TASS.Piatkové čísla predstavujú najnižší nárast v počte infikovaných od 24. januára, keď ich bolo nahlásených 259. Ako však poznamenala AFP, zatiaľ čo v Číne sa počet nových prípadov znižuje, v iných krajinách je to práve naopak. V snahe zabrániť importovaniu nových prípadov nákazy zo zahraničia, nariadila čínska vláda ľuďom, ktorí boli v zasiahnutých krajinách, 14-dňovú domácu karanténu.V Číne epidémia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vrcholila 2. februára a odvtedy slabne. Nový koronavírus sa rozšíril už do 48 krajín na všetkých kontinentoch s výnimkou Antarktídy. Rozsiahle šírenie vírusu zaznamenali v Južnej Kórei, Taliansku či Iráne.Prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 oznámila v piatok Litva. Ide o ženu, ktorá sa tento týždeň vrátila zo severotalianskeho mesta Verona. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšiu vládu.Litovská vláda vo vyhlásení uviedla, že infikovaná žena, ktorá sa do krajiny vrátila v pondelok, sa nachádza v izolácii v nemocnici v meste Šiauliai v strednej časti tohto pobaltského štátu. Odkedy nakazená žena prišla späť do vlasti, je na pozorovaní a vykazuje len mierne príznaky ochorenia - momentálne nemá ani zvýšenú teplotu, dodala vláda.Litva vyhlásila v stredu v súvislosti s rastúcim počtom prípadov infikovania koronavírusom SARS-CoV-2 vo svete a v Európe ako preventívne opatrenie proti šíreniu nového koronavírusu celoštátny stav núdze.Holandsko vo štvrtok potvrdilo prvý prípad výskytu nového druhu koronavírusu. Infikovaný pacient je v izolácii v nemocnici TweeSteden v Tilburugu. Informoval o tom minister zdravotníctva Bruno Bruins, píše holandský denník Nederlands Dagblad.Pacient podľa informácií holandských médií nedávno navštívil taliansky región Lombardsko, ktorý je najviac postihnutou oblasťou v Európe. Prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 uňho potvrdili výsledky laboratórneho testu.Na nový druh koronavírusu bolo v Kalifornii vo štvrtok pozitívne otestovaných 33 ľudí, z toho piati následne tento najľudnatejší americký štát opustili. Oznámil to na tlačovej konferencii kalifornský guvernér Gavin Newsom.Monitorovaných je v Kalifornii približne 8400 ľudí, ktorí v nedávnej dobe cestovali do oblastí, v ktorých sa vírus vyskytuje, dodal guvernér. Verejnosť uistil, že cestovatelia prichádzajúci zo zasiahnutých krajín sú monitorovaní a riziko nákazy zostáva naďalej nízkeObyvatelia a návštevníci desiatich malých miest v talianskom regióne Lombardsko a jedného v Benátsku, ktoré talianska vláda uzavrela a nariadila v nich dočasnú izoláciu s cieľom zastaviť šírenie nákazy koronavírusom, zažívajú nudu a niektorí už nedokážu vydržať za zatvorenými dverami a na ulici hrajú napríklad kartyV týchto mestečkách, kde je od nedele uzavretých viac ako 50.000 ľudí, sa nedajú kúpiť aktuálne noviny, a jedným z najväčších problémov pre ľudí, ktorí sú v nich izolovaní, sa stali rúška na tvár, respektíve otázka ako ich zohnať." povedal 35-ročný učiteľ Marzio Toniolo z lombardského mestečka San Fiorano, ktorý Reuters o situácii denne informuje. "," dodal.V Nigérii zaznamenali v piatok prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vírus sa tak po prvý raz objavil aj v subsaharskej Afrike. Informoval o tom tamojší minister zdravotníctva Osagie Ehanire.", povedal minister. "," dodal.Južná Kórea oznámila v piatok 256 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čím sa ich počet v krajine zvýšil na 2022. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Kórejské centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC).Nárastom počtu nakazených sa Južná Kórea stala druhou najviac zasiahnutou krajinou po Číne. Viac než 90 percent nových prípadov nákazy zaznamenali v meste Tegu na juhovýchode krajiny, ktoré je epicentrom nákazy v Južnej Kórei a v jeho susednej provincii Severný Kjongsang.