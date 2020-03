V Číne je 48 nových prípadov nákazy novým koronavírusom

Peking 31. marca (TASR) - V Číne pribudlo 48 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a ďalších päť úmrtí na chorobu COVID-19, ktorú tento vírus spôsobuje. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok Národnou zdravotníckou komisiou.



Všetky nové prípady infekcie sú "dovezené", to znamená, že pozitívne testované boli osoby, ktoré sa vrátili do Číny zo zahraničia. Čína preto od 28. marca pristúpila k uzavretiu svojich hraníc pre cudzincov a čínski občania, vracajúci sa do vlasti, musia podstúpiť povinnú dvojtýždňovú karanténu.



Od vypuknutia pandémie koncom decembra 2019 zomrelo v pevninskej Číne na nový koronavírus 3305 ľudí. Novým koronavírusom sa podľa oficiálnych štatistík nakazilo 81.510 osôb a viac ako 76.000 sa ich vyliečilo.