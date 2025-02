V Číne klesol počet sobášov medziročne až o pätinu

Peking 10. februára (TASR) - V Číne sa vlani zosobášilo o pätinu menej párov než predvlani, a to napriek snahám úradov zameraným na podporu mladých rodín a zvyšovanie pôrodnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa údajov čínskeho ministerstva pre občianske záležitosti sa v roku 2024 zosobášilo 6,1 milióna párov, v predchádzajúcom roku to bolo 7,7 milióna párov.



Tento pokles sa zhoduje demografickým poklesom v Číne už tri roky po sebe. Predvlani prišla aj o pomyselný titul najľudnatejšej krajiny svete, ktorou je teraz India. Čínska populácia tiež rýchlo starne a koncom vlaňajšieho roka takmer štvrtina z celkovej 1,4 miliardy obyvateľov dosiahla vek 60 a viac rokov.



Peking sa v ostatných rokoch snaží ľudí povzbudzovať k tomu, aby uzatvárali manželstvá a zakladali si rodiny, pričom im na to ponúka rôzne dotácie. Napriek tomu zažíva pokles sobášov. Odborníci tvrdia, že Číňanov od založenia rodiny odrádzajú vyššie náklady spojené so vzdelávaním a starostlivosťou o potomkov, tiež náročné podmienky na trhu práce po ukončení školy. Niektorí uvádzajú, že značný výdavok predstavuje aj samotná svadba.



Peking zaviedol v 80. rokoch minulého storočia v obavách z preľudnenia prísnu "politiku jedného dieťaťa", ktorú uplatňoval až do roku 2016. V roku 2021 povolil párom mať až tri deti. Pokles sobášov aj pôrodnosti sa však nepodarilo zabrániť.



V dôsledku takéhoto trendu teraz v druhej najväčšej ekonomike sveta v nadchádzajúcich rokoch hrozí zvýšený nápor na zdravotníctvo či dôchodky. Peking v septembri oznámil dlho očakávaný krok, že bude postupne zvyšovať vek odchodu do dôchodku z doterajších 60 rokov, ktorý je jedným z najnižších na svete.