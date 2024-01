V Číne naklonovali prvého zdravého primáta pomocou zdokonalenej metódy

Peking 16. januára (TASR) – Čínski vedci v utorok oznámili úspešné naklonovanie zdravého jedinca opice makak rézus (Macaca mulatta). Využili pri tom zdokonalený postup použitý na naklonovanie ovce Dolly z roku 1996, uvádza nová štúdia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Tím vedcov z neurovedeckého inštitútu Čínskej akadémie vied v Šanghaji použil zdokonalenú metódu klonovania prostredníctvom prenosu jadier somatických buniek (SCNT). Pomocou nej sa v roku 1996 podarilo úspešne naklonovať ovcu Dolly a neskôr aj viac než 20 ďalších druhov zvierat vrátane psov, mačiek či prasiat. Úspešné klonovanie primátov je však výrazne náročnejšie než klonovanie iných druhov zvierat, preto sa úspech v tejto oblasti dostavil až po viac než než 20 rokoch, píše AFP.



Tím výsledky najnovšej štúdie zverejnil v časopise Nature Communications. Tento nový spôsob by podľa vedcov mohol viesť k vytvoreniu identických jedincov opíc, ktoré by sa dali využiť pri medicínskom výskume, píše AFP.



Vedecký tím viedol Čchiang Sun, ktorý sa v roku 2018 podieľal na úspešnom naklonovaní dvoch jedincov makaka dlhochvostého (Macaca fascicularis). Vedci vtedy na klonovanie tiež použili metódu SCNT, jej úspešnosť však bola nižšia než jedno percento, zvieratá navyše žili iba veľmi krátko. Čchiangov tím preto podrobne študoval dôvody neúspechu metódy, aby ju zdokonalil.



Jedným z hlavných problémov boli podľa Čchianga abnormálne placenty klonovaných embryií. Vedci preto bunky, z ktorých sa stane placenta (trofoblasty), nahradili bunkami zo zdravého neklonovaného embrya, čím výrazne zvýšili mieru úspešnosti klonovania metódou SCNT, dodáva Čchiang.



Pri klonovaní metódou SCNT vedci odoberú jadro zdravého vajíčka a vložia doň jadro z iného typu bunky, píše AFP. Embryo sa potom vyvinie do podoby tvora, z ktorého pochádzalo vložené jadro.



Vedci, ktorí sa na štúdii nezúčastnili, však upozorňujú na etické otázky, ktoré pri klonovaní tradične vznikajú. Zároveň upozorňujú na etickú neprípustnosť klonovania ľudí, ktorú vo svojom vyjadrení zdôraznil aj Čchiang.