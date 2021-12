UNIKÁTNY OBJAV: V Číne našli dokonale zachované dinosaurie embryo

Peking 22. decembra (TASR) - Paleontológovia objavili na východe Číny skamenelinu prehistorického vajca s dokonale zachovaným dinosaurím embryom. Podľa vedcov ide o nález starý najmenej 66 miliónov rokov. Informovala o tom v stredu na svojej stránke spravodajská stanica BBC.



Embryo vedci pomenovali Baby Yingliang – podľa Prírodovedného múzea fosílií Jing-liang v meste Sia-men v juhovýchodnej Číne, kde je táto skamenenina uložená. Od hlavy po chvost na dĺžku 27 centimetrov a nachádza sa vo vajci dlhom približne 17 centimetrov.



Vajce objavili v roku 2000 v mestskej prefektúre Kan-čou v provincii Ťiang-si, no uskladnili ho na desať rokov. Keď sa v múzeu začali stavebné práce a zamestnanci triedili staré fosílie, výskumníci naň obrátili svoju pozornosť, pretože sa domnievali, že vo vnútri skrýva embryo. Časť embrya je podľa BBC stále vrastená do kameňa a bádatelia preto na vytvorenie obrazu celej kostry tohto dinosaura použijú najmodernejšie skenovacie technológie.



Predpokladá sa, že ide o bezzubého teropódneho dinosaura zo skupiny oviraptorosauria, čo sú malé až stredne veľké vtákovité dinosaury. Podľa výskumníčky Fiony Waisumovej Maovej ide o "najlepšie zachované embryo dinosaura, aké bolo kedy objavené".



Ako uvádza AFP, tento objav umožní výskumníkom lepšie pochopiť spojenie medzi dinosaurami a modernými vtákmi. Fosília ukazuje, že embryo bolo v stočenej polohe, čo je správanie pozorované u vtákov krátko pred ich vyliahnutím. "To naznačuje, že takéto správanie zaznamenané u moderných vtákov sa prvýkrát vyvinulo a vzniklo medzi ich predchodcami dinosaurami," povedala Maová.



Oviraptorosaury sú nevtáčie dinosaury, telo ktorých pokrývalo perie. Známe sú tiež ako "zlodeji vajec", pretože sa špecializovali na konzumáciu vajec iných dinosaurov. Tieto dinosaury žili na území dnešnej Ázie a Severnej Ameriky v období neskorej kriedy – teda pred 66–100 miliónmi rokov. Paleontológ Steve Brusatte, ktorý bol tiež súčasťou výskumného tímu, na Twitteri napísal, že ide o "jednu z najúžasnejších fosílií dinosaura", akú kedy videl, a že embryo bolo vo vývojovom štádiu tesne pred vyliahnutím.