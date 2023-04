V Číne po roku väzby obvinili zo špionáže prominentného novinára

Peking 25. apríla (TASR) — Čínske úrady oficiálne obvinili zo špionáže prominentného novinára, ktorý je vo väzbe už od vlaňajšieho februára. Oznámila to v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na informácie medzinárodného Výboru na ochranu novinárov (CPJ).



Redaktor novín vládnucej komunistickej strany Tung Jü-jü bol zatknutý v pekinskej reštaurácii spoločne s japonským diplomatom a čaká ho súdny proces. Diplomata po niekoľkohodinovom výsluchu prepustili, ale zatknutý stĺpčekár novín Kuang-ming je stále vo väzbe.



"(Novinárova) rodina viac než rok vôbec nezverejňovala správy o jeho pobyte vo väzbe... Dúfali, že vykonštruované obvinenia voči nemu budú stiahnuté," uviedol pre AFP bývalý kolega zadržaného žurnalistu.



Čínske úrady už v marci informovali rodinu, že Tunga čaká súdny proces pre obvinenia zo špionáže, termín jeho začiatku však nie je známy. V prípade menej závažných prípadov sa sadzba za tento trestný pohybuje v rozmedzí tri až desať rokov väzenia, v závažnejších kauzách hrozí obvineným až doživotie.



Články od Tung Jü-jüa svojho času vychádzali aj v čínskych vydaniach denníkov The New York Times a Financial Times. V minulosti pôsobil v rámci štipendia aj na prestížnej Harvardovej univerzite a ako hosťujúci profesor na vysokej škole v japonskom meste Hokkaido.



"Čínske úrady musia okamžite a bezpodmienečne prepustiť Tung Jü-jüa a umožniť novinárom vykonávanie ich práce pri pokrývaní domácich aj zahraničných záležitostí," uviedla zástupkyňa CPJ v Číne Iris Hsu.



Zdôraznila, že rozhovory so zahraničnými diplomatmi sú kľúčovou súčasťou práce novinárov venujúcich sa medzinárodnému dianiu. Podľa nej je "absurdné a kruté", že Tunga za takéto kontakty obvinili zo špionáže.



Agentúra AFP pripomína, že za desaťročie vlády súčasného prezidenta Si Ťin-pchinga sa v Číne dramaticky zhoršila situácia v oblasti rešpektovania občianskych práv a slobody prejavu. Čínske médiá sú vystavené tvrdým reštrikciám zo strany úradov a Číňania pracujúci pre zahraničné médiá sú bežne vystavení zastrašovaniu.



V rebríčku CPJ je Čína po Iráne druhou najhoršou krajinou sveta v počte väznených novinárov. Vlani v decembri sa v čínskych väzniciach nachádzalo 48 pracovníkov médií.