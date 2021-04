V Číne podali tento týždeň najviac dávok vakcín proti covidu na svete

Peking 29. apríla (TASR) – V Číne tento týždeň podali viac dávok vakcín proti koronavírusu než v akejkoľvek inej krajine, aby sa však podarilo splniť cieľ, ktorým je do konca júna zaočkovať 40 percent tamojšej populácie, bude sa musieť očkovanie zrýchliť ešte viac. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Čína do 28. apríla aplikovala vyše 243,9 milióna dávok vakcín proti covidu, čím prekonala 234,6 milióna dávok podaných v Spojených štátoch. V prepočte na 100 obyvateľov ale Čína s 1,4 miliardami obyvateľov podala len 17,4 dávky, čo je omnoho menej než 71,1 dávky v USA, kde žije menej ako štvrtina z tohto počtu obyvateľov.



V Číne v priebehu apríla podali v priemere 4,4 milióna dávok vakcín denne. Na to, aby táto krajina dokázala dosiahnuť stanovený cieľ vakcinančnej kampane, musela by sa rýchlosť očkovania zvýšiť na najmenej päť miliónov dávok za deň, čo kladie zvýšené nároky na výrobné kapacity, keďže niektoré časti krajiny už teraz zápasia s nedostatkom vakcín.



Skutočnosť, že Čína sa spolieha na domáce vakcíny, by mohla skomplikovať imunizáciu obyvateľstva, keďže podľa doterajších zistení vykazujú nízku účinnosť, píše Reuters.



V Číne doteraz schválili päť domácich vakcín, štyri z nich majú účinnosť od 50,7 do 83,5 percenta, čo je menej než u konkurenčných vakcín od firiem Moderna či Pfizer/BioNTech. Jediným čínskym výrobcom vakcín, ktorý zverejnil kompletné dáta o ich bezpečnosti a účinnosti, je Sinovac. Dáta o piatej čínskej vakcíne, ktorú vyvinul štátny mikrobiologický výskumný ústav, ešte neboli zverejnené.



Napriek rekordnému počtu zaočkovaných v Číne sa podľa agentúry Reuters nedá jednoznačne povedať, či k zvládnutiu pandémie prispela vakcinácia, keďže komunitný prenos bol do značnej miery zastavený vďaka zavedeniu prísnych karanténnych opatrení a pravidelnému skríningovému testovaniu. Preto sa Číne musí spoliehať na údaje z krajín, ktoré jej vakcíny používajú, ako sú Čile, Brazília či Indonézia.