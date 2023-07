V Číne popravili bývalú učiteľku, ktorá otrávila škôlkarov

Peking 14. júla (TASR) - V strednej Číne popravili bývalú učiteľku materskej školy, ktorá pred štyrmi rokmi zámerne primiešala do stravy dusitan sodný, pričom jedno dieťa na následky otravy zomrelo a ďalších 24 škôlkarov ochorelo. TASR správu prevzala v piatok z agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na čínske štátne médiá.



Tridsaťdeväťročná Wang Jün sa proti rozsudku, ktorý pôvodne vyniesol v septembri 2020 súd v meste Ťiao-cuo v provincii Che-nan, odvolala, avšak neúspešne. Vo štvrtok ten istý súd overil Wangovej totožnosť a vyniesol nad bývalou učiteľkou rozsudok smrti, uvádza sa vo vyhlásení súdu.



Wangová kúpila dusitan sodný v marci 2019 po tom, ako bola zapletená do sporu s kolegom. Na druhý deň ráno v škôlke primiešala otravu deťom do kaše, uviedol súd.



V januári 2020 jedno z detí zomrelo na zlyhanie viacerých orgánov v dôsledku otravy. Dve desiatky ďalších detí utrpeli ľahké zranenia, informovali štátne médiá.



Podľa odhadov medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International popravia v Čína každoročne tisíce ľudí, oveľa viac ako v ktorejkoľvek inej krajine. Čína údaje o popravách nezverejňuje.