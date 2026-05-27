V Číne popravili muža, ktorý zavraždil producenta seriálu
Autor TASR
Peking 27. mája (TASR) - V Číne vykonali popravu muža odsúdeného na smrť za vraždu zakladateľa šanghajskej spoločnosti Yoozoo Group, ktorá vlastní práva na filmové spracovanie sci-fi seriálu Problém troch telies uvádzaného platformou Netflix, informovala v stredu agentúra AP, píše TASR.
Odsúdený Sü Jao v minulosti pôsobil ako riaditeľ dcérskej spoločnosti Yoozoo Games. Na smrť bol odsúdený v roku 2024. Poprava bola vykonaná 21. mája. Spoločnosť Yoozoo Games túto informáciu potvrdila s tým, že „spravodlivosti bolo učinené zadosť.“
Motívom vraždy bol konflikt medzi generálnym riaditeľom spoločnosti Lin Čchim a Sü Jaom kvôli Linovmu rozhodnutiu preniesť kontrolu nad obchodnými operáciami na iných manažérov. Sü pritom pred tým pomohol dohodnúť zmluvu s Netflixom.
Vyšetrovatelia zistili, že Sü pred vraždou nakúpil za státisíce jüanov vysokotoxické látky vrátane peptidu alfa-amanitínu - jedu vyskytujúceho sa v niektorých druhoch húb. Jed maskoval ako probiotické tabletky a dal ich do kávy a iných nápojov, ktoré následne ponúkol Linovi a ďalším kolegom.
Lin Čchi zomrel v decembri 2020 vo veku 39 rokov, niekoľko dní po hospitalizácii. Viacerí ďalší ľudia otravu prežili.
Problém troch telies patrí medzi najznámejšie čínske sci-fi diela a jeho autor Liou Cch'-sin sa stal prvým čínskym držiteľom ceny Hugo. Dielo výrazne podporilo rozvoj sci-fi priemyslu v krajine.
Práva na filmové spracovanie tohto diela získala spoločnosť Yoozoo Group pred vyše desiatimi rokmi. Najprv ho plánovala adaptovať nezávisle, ale v septembri 2020 dosiahla s Netflixom dohodu o produkcii seriálu založeného na tomto románe.
