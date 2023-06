V Číne potvrdili najvyšší strom v Ázii

Peking 23. júna (TASR) - Vedci potvrdili, že gigantický cyprus rastúci v Tibete je najvyšším stromom v Ázii a druhým najvyšším na svete. Meria vyše 102 metrov s priemerom kmeňa takmer 2,8 metra. Objavili ho v máji v hornatom tibetskom okrese Bome, uviedol Wang C' z Čínskej akadémie vied (CAS). TASR o tom informuje podľa denníka The Independent.



S najväčšou pravdepodobnosťou to je cyprus himalájsky (Cupressus torulosa) alebo cyprus tibetský (Cupressus gigantea), presný druh stromu je zatiaľ nejasný.



Ktorý strom v Číne je najvyšší, sa v poslednom roku niekoľkokrát menilo. V apríli 2022 vedci z Pekinskej univerzity našli v okrese Medog v Tibete 76,8 metra vysoký strom, rok na to v okrese Ca-jü objavili strom vysoký 83,5 metra.



Vedci teraz použili drony aj radarové a laserové zariadenia, aby zmapovali stromy v oblasti nového rekordéra a spresnili ich výšku. Nový najvyšší strom Ázie rastie v chránenom regióne s jedinečným ekosystémom. Rastie tam množstvo ďalších stromov vyšších ako 85 metrov, z nich 25 má vyše 90 metrov. Ide o výnimočné územie: aby takéto stromy dorástli do rekordnej výšky, potrebujú vhodné pôdne a klimatické podmienky a tiež musia byť chránené pred vetrom, ohňom a najmä ľudskými zásahmi.



Doteraz najvyšším v Ázii bol strom s názvom Menara na malajziskom Borneu, ktorý meria vyše 100,8 metra. Najvyšší žijúci strom na svete sa volá Hyperion, rastie v Kalifornii a meria 116 metrov.