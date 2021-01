V Číne pribudlo 109 nakazených novým koronavírusom

Peking 18. januára (TASR) - V Číne pribudlo v nedeľu, šiesty deň po sebe, viac ako 100 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Uviedla to v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje Národného zdravotného výboru.



Za 17. januára bolo hlásených celkovo 109 nových prípadov, čo je rovnaký počet ako predchádzajúci deň. Z 93 lokálnych infekcií sa 54 vyskytlo v provincii Che-pej, ktorá obklopuje čínske hlavné mesto Peking. Rekordných 30 nových prípadov zaznamenali v provincii Ťi-lin, ktorá by tak mohla byť ďalším lokálnym ohniskom.



Počet nových asymptomatických prípadov, ktoré sa v Číne neklasifikujú ako potvrdené prípady, klesol zo sobotňajších 119 na 115.



Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v pevninskej Číne je 89.336, počet obetí zostal nezmenený (4635). Tieto údaje nezahŕňajú prípady z Macaa a Hongkongu, ktoré hlásia nové prípady nezávisle.



Hoci súčasné denné prírastky nakazených sú len zlomkom toho, čo Čína zažila na vrchole epidémie začiatkom roku 2020, úrady uvalili karanténu na viac ako 28 miliónov ľudí.



Napríklad ľudia vracajúci sa zo zahraničia do Pekingu, ktorý hlásil dve nové lokálne infekcie, budú musieť byť celkovo 28 dní pod lekárskym dozorom.



Mesto Kung-ču-ling v provincii Ťi-lin zatvorilo všetky obchody okrem tých, ktoré ponúkajú tovar každodennej spotreby. Von môže ísť len ten, kto má termín testu na ochorenie COVID-19. Nákazu do Ťi-linu pravdepodobne zavliekol predavač, ktorý navštívil susednú provinciu Chej-lung-ťiang, kde sa vyskytlo lokálne ohnisko nákazy.