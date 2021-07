V Číne pribudlo najviac infikovaných koronavírusom od konca januára

Peking 7. júla (TASR) - V pevninskej Číne pribudlo za utorok 57 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najvyšší denný prírastok novoinfikovaných od konca januára tohto roku. Informoval o tom v stredu na svojej webstránke denník The Guardian s odvolaním sa na údaje čínskych úradov.



Ako uvádza Čínsky Národný zdravotný výbor (NHC), v prípade 15 novoinfikovaných išlo o lokálny prenos nákazy. Vyskytli sa v meste Žuej-li v provincii Jün-nan na juhozápade Číny ležiacom pri hraniciach s Mjanmarskom. Úrady v reakcii na šírenie nákazy zaviedli v tomto meste lockdown, uzavreli väčšinu podnikov a požiadali občanov, aby nevychádzali z domov.



Utorkové prípady nákazy v meste Žuej-li zachytili úrady počas masového testovania občanov. Medzi pozitívne testovanými boli občania Číny i Mjanmarska, keďže toto pohraničné mesto je zároveň obchodnou križovatkou. Úrady preto oznámili, že posilnia hraničné kontroly. V Žuej-li naposledy zaznamenali ohnisko nákazy v marci tohto roku. V apríli tam následne začali s vakcinácious cieľom zaočkovať celú miestnu populáciu.



V snahe vysporiadať sa s novými ohniskami sa Čína spolieha na stratégiu, ktorá zahŕňa prísny lockdown a hromadné testovanie, a to aj napriek tomu, že tempo očkovania v krajine sa zvýšilo. Cieľom je zaočkovať 80 percent populácie, približuje The Guardian.