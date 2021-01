V Číne pribudlo siedmy deň po sebe viac než 100 nakazených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Peking 19. januára (TASR) - V Číne pribudlo už siedmy deň po sebe viac než 100 nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Uviedla to v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na údaje čínskeho Národného zdravotného výboru.Za 18. januára bolo hlásených celkovo 118 nových prípadov, čo je o deväť viac než predchádzajúci deň. Zo 106 lokálnych infekcií sa 43 vyskytlo v provincii Ťi-lin na čínskom severovýchode, čo je po pondelku zároveň ďalší denný rekord zaznamenaný úradmi v tomto regióne. Táto administratívna oblasť by tak mohla byť ďalším lokálnym ohniskom.Nákazu do Ťi-linu pravdepodobne zavliekol predavač, ktorý navštívil susednú provinciu Chej-lung-ťiang, kde sa vyskytlo lokálne ohnisko nákazy, píše agentúra Reuters. V provincii Che-pej, ktorá obklopuje čínske hlavné mesto Peking, zaznamenali 35 nových prípadov. V samotnom hlavnom meste evidujú jeden nový prípad, kým z provincie Chej-lung-ťiang na severe krajiny hlásia 27 nových prípadov.Počet nových potvrdených bezpríznakových prípadov klesol zo 115 v predošlý deň na 91. Celkový počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v pevninskej Číne je 89.454, počet obetí zostal nezmenený (4635).Najnovšie infekcie sa podľa čínskych orgánov šíria nezvyčajne rýchlo. Podľa nich ich do Číny zavliekli ľudia prichádzajúci zo zahraničia. Nákaza sa však do krajiny dostala aj prostredníctvom importovaného tovaru.Nové prípady nákazy vyvolávajú obavy v súvislosti s očakávaným hromadným cestovaním pred oslavami čínskeho lunárneho Nového roka, pripadajúceho na 12. februára. Pred týmto sviatkom sa dáva každý rok do pohybu niekoľko stoviek miliónov ľudí. Úrady už vyzvali migrujúcich pracovníkov a vládnych zamestnancov, aby tentoraz domov necestovali.Hoci súčasné denné prírastky nakazených sú len zlomkom toho, čo Čína zažila na vrchole epidémie začiatkom roku 2020, úrady uvalili karanténu na viac než 28 miliónov ľudí.Agentúra AFP v utorok informovala, že na okraji metropoly provincie Che-pej — mesta Š'-ťia-čuang — stavajú tamojšie úrady veľké karanténne stredisko pre pacientov infikovaných novým typom koronavírusu. Postaviť ho majú do niekoľkých dní. Zariadenie je podľa agentúry AFP vybavené kúpeľňami, wifi pripojením a klimatizáciou a okrem infikovaných v ňom budú umiestnené aj osoby, s ktorými sa títo pacienti bližšie kontaktovali.Očakáva sa, že po dokončení bude mať zariadenie kapacitu viac ako 4000 lôžok, uviedla v utorok štátna televízna stanica CCTV.