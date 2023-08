V Číne pristál prvý komerčný let zo Severnej Kórey od pandémie COVID19

Peking 22. augusta (TASR) - V Pekingu pristál v utorok prvý medzinárodný komerčný let zo Severnej Kórey za viac než tri roky. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a Reuters.



Let JS151 leteckej spoločnosti Air Koryo pristál krátko pred plánovaným príchodom o 9.10 h miestneho času (3.17 SELČ). Išlo o prvý komerčný let tejto severokórejskej štátnej leteckej spoločnosti od roku 2020. Vtedy Severná Kórea uzatvorila hranice v reakcii na pandémiu koronavírusu.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že Peking povolil, aby Air Koryo po viac než troch rokoch obnovilo lety do Číny. Stalo sa tak po tom, čo sa objavilo viacero znakov o nadväzovaní väčšieho kontaktu medzi Severnou Kóreu a Čínou, ktorá je jej najväčším obchodným partnerom.



V uplynulom roku postupne narastala intenzita nákladnej vlakovej a lodnej dopravy, no Pchjongjang začal až teraz povoľovať medzinárodne cestovanie pasažierov. V júli do Severnej Kórey napríklad prileteli aj vládne delegácie z Číny a Ruska a hranice do Číny minulý týždeň prekročili aj autobusy so športovcami smerujúce na turnaj v taekwonde v Kazachstane.



Air Koryo má podľa nemenovaného diplomatického zdroja agentúry Reuters naplánované na piatok lety aj do Vladivostoku. Ak sa uskutočnia, pôjde o prvé lety do Ruska od začiatku pandémie.