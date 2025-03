V Číne prvýkrát úspešne transplantovali prasaciu pečeň do tela človeka

Peking 26. marca (TASR) - Vedci v Číne prvýkrát úspešne transplantovali prasaciu pečeň ľudského do tela človeka, uvádza najnovšia štúdia. Orgán začal produkovať žlč a udržiaval stabilný prietok krvi v tele. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Výskumníci zo Štvrtej vojenskej lekárskej univerzity v meste Si-an použili pečeň miniatúrneho prasaťa a geneticky ju upravili, aby sa znížilo riziko odmietnutia orgánu. Počas desiatich dní bola pečeň plnila základné funkcie ako prietok krvi, imunitné a zápalové reakcie.



Vedci veria, že takto upravené prasacie orgány môžu v budúcnosti pomôcť pacientom so zlyhaním pečene, ktorí čakajú na ľudských darcov. „Pečeň získaná z modifikovaného prasaťa fungovala veľmi dobe v ľudskom tele. Je to veľký úspech,“ uviedol autor štúdie Lin Wang.



Miniatúrne prasa malo pozmenených šesť génov, vďaka ktorým jeho pečeň dokázala fungovať v ľudskom tele. „Prasacia pečeň dokáže prežiť spoločne s tou pôvodnou človeka a možno jej poskytne dodatočnú podporu,“ dodal Wang.



Transplantácia pečene je najúčinnejšou liečbou pre posledné štádiá niektorých ochorení, no dopyt po orgáne ďaleko presahuje jeho dostupnosť. Prasatá sú považované za alternatívny zdroj orgánov pre ľudí pre porovnateľné fyziologické funkcie a veľkosť.



Operácii predchádzal vyše desaťročný výskum. V roku 2013 vedci prvýkrát transplantovali pečeň z prasaťa opici. V minulosti sa už úspešne podarilo transplantovať ľuďom prasacie obličky a srdce, no na rozdiel od nich pečeň plní v tele viacero životne dôležitých funkcií.