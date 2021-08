V Číne sa rozširuje variant delta, milióny ľudí sú v lockdowne

Peking 2. augusta (TASR) - Milióny ľudí museli v pondelok v Číne zostať vo svojich domovoch v dôsledku lockdownu, ktorým sa krajina pokúša zvládnuť najrozsiahlejšie prepuknutie nákazy koronavírusu za uplynulých niekoľko mesiacov. Informuje o tom agentúra AFP.



Čína sa šíreniu vysoko nákazlivého koronavírusového variantu delta snaží zamedziť masovým testovaním i cestovnými obmedzeniami. V pondelok v krajine zaznamenali 55 nových lokálne prenesených prípadov nákazy koronavírusom. Šírenie variantu delta zasiahlo viac než 20 čínskych miest a vyše desiatku provincií.



Úrady vo väčších mestách vrátane metropoly Peking pristúpili k testovaniu miliónov obyvateľov, izolovaniu bytových domov a umiestneniu blízkych kontaktov do karantény, píše AFP.



V stredočínskom meste Ču-čou v provincii Chu-nan nariadili v pondelok miestne úrady viac než 1,2 miliónu obyvateľov, aby počas nasledujúcich troch dní zostali doma. V oficiálnom vyhlásení sa uvádza, že úrady začnú v meste s masovým testovaním a kampaňou za očkovanie proti koronavírusu. "Situácia je stále vážna a komplikovaná," uviedlo vedenie mesta Ču-čou.



Pekingu sa predtým úspešne podarilo znížiť počet domácich prípadov nákazy prakticky na nulu po tom, čo sa koronavírus prvýkrát objavil koncom roka 2019 v meste Wu-chan, pripomína AFP. Tento úspech však ohrozuje najnovšia epidémia spojená s ohniskom v meste Nanking (Nan-ťing) s deviatimi pozitívne testovanými zamestnancami medzinárodného letiska.



Turistická destinácia Čang-ťia-ťie v blízkosti Ču-čou uvalila v piatok lockdown na všetkých 1,5 milióna obyvateľov. Čínske úrady naliehavo hľadajú ľudí, ktorí nedávno cestovali z Nankingu alebo mesta Čang-ťia-ťie, a vyzvali turistov, aby nechodili do oblastí, kde sa objavili prípady nákazy.



Peking medzitým odoprel turistom vstup po výskyte niekoľkých prípadov medzi obyvateľmi, ktorí sa vrátili z Čang-ťia-ťie, pripomína AFP. Do metropoly môžu vstúpiť cestujúci len v nevyhnutných prípadoch, pričom musia mať negatívny test na ochorenie COVID-19.