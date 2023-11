V Číne sa šíria respiračné choroby, WHO krajinu vyzýva k opatreniam

Ženeva 23. novembra (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) požiadala v stredu Čínu, aby ju informovala ohľadom nárastu respiračných ochorení a hromadných prípadov zápalu pľúc u detí na severe krajiny. Zároveň apelovala na všetkých obyvateľov Číny, aby dodržiavali preventívne opatrenia. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"WHO Čínu oficiálne požiadala o podrobné informácie ohľadom nárastu respiračných ochorení a hromadných prípadov zápalu pľúc u detí," uviedla WHO vo svojom vyhlásení. Upozorňuje v ňom, že od polovice októbra v Číne vzrástol počet prípadov "ochorení podobných chrípke". O prípadoch zápalu pľúc u detí informovali médiá a dokumentačný systém pre vypuknutie infekčných chorôb ProMED v utorok.



WHO tiež Čínu požiadala o informácie ohľadom šírenia ďalších ochorení vrátane chrípky a COVID-19, ako aj o preťaženosti zdravotníckeho systému. Ľudí medzitým vyzvala, aby sa dali očkovať, dodržiavali odstup, počas choroby sa liečili doma, pravidelne si umývali ruky a v prípade potreby nosili rúška.



Čínske úrady tento nárast ochorení začiatkom novembra pripísali zrušeniu obmedzení proti COVID-19 a šíreniu známych patogénov.