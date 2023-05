V Číne sa uskutočnil prvý komerčný let domáceho lietadla C919

Peking 28. mája (TASR) - V Číne sa v nedeľu uskutočnil prvý komerčný let osobného lietadla domácej výroby. Pekingu sa tak po rokoch snahy podarilo dosiahnuť míľnik, ktorý krajine umožní konkurovať západným výrobcom lietadiel. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Komerčné prúdové lietadlo C919 chce konkurovať priemyselným gigantom, ako sú Boeing a Airbus, hoci mnohé z jeho komponentov pochádzajú zatiaľ zo zahraničia. Ide však prvé čínske lietadlo s masovým komerčným potenciálom. Peking by pritom chcel znížiť závislosť od zahraničných technológií, keďže sa zhoršujú jeho vzťahy so Západom.



Lietadlo C919, ktoré vyrobila spoločnosť Commercial Aviation Corporation of China (COMAC), odštartovalo v nedeľu ráno z letiska Šanghaj a o necelé dve hodiny neskôr pristálo v Pekingu. Stroj patrí štátnym aerolíniám China Eastern Airlines a podľa novín China Daily na palube viezol približne 130 pasažierov.



COMAC sa snaží preniknúť na trh úzkych prúdových lietadiel s jednou uličkou a jeho model C919 má byť konkurenciou najobľúbenejších strojov v tejto kategórii Airbus A320 a Boeing B737, ktoré sa zvyčajne používajú na domáce a regionálne lety.



A hoci COMAC navrhol veľa dielov pre C919, niektoré z kľúčových komponentov stále pochádzajú zo Západu, vrátane motora.



Model C919 sa vyvíjal 16 rokov a je určený na prepravu 158 až 168 cestujúcich. Od pondelka (29. 5.) bude premávať na pravidelnej trase medzi Šanghajom a mestom Čcheng-tu na juhozápade Číny.



Čang Jü-ťin, zástupca generálneho riaditeľa COMAC, v januári pre štátne médiá povedal, že spoločnosť prijala už približne 1200 objednávok na C919. COMAC plánuje do piatich rokov zvýšiť ročnú výrobnú kapacitu na 150 modelov, dodal.



Ázia a Čína sú pritom kľúčovými trhmi aj pre európskeho výrobcu lietadiel Airbus a jeho amerického rivala Boeing, ktorí sa snažia využiť rastúci dopyt po leteckej doprave zo strany obrovskej strednej triedy v Číne.



Minulý mesiac Airbus uviedol, že zdvojnásobí svoju výrobnú kapacitu v Číne a podpísal dohodu o vybudovaní druhej finálnej montážnej linky pre A320 v meste Tchien-ťin. Prvú montážnu halu tam otvoril v roku 2008 a vyrába štyri A320 mesačne, pričom Airbus dúfa, že do konca roka zvýši produkciu na šesť lietadiel za mesiac.