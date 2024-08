V Číne testovali najväčší nákladný dron

Peking 12. augusta (TASR) — V Číne sa v nedeľu uskutočnil premiérový let zatiaľ najväčšieho bezpilotného nákladného lietadla určeného na civilné použitie s nosnosťou dve metrické tony. Informovala o tom agentúra Reuters.



Dvojmotorové lietadlo vyvinuté výlučne vládou financovanou spoločnosťou Sichuan Tengden Sci-tech Innovation absolvovalo asi 20-minútový let v provincii S'-čchuan ležiacej na juhozápade Číny. S rozpätím krídel 16,1 metra a výškou 4,6 metra je o niečo väčšie ako najobľúbenejšie ľahké lietadlo na svete, štvormiestna Cessna 172.



Tento skúšobný let nasledoval po júnovom prvom lete nákladného dronu HH-100 vyvinutého spoločnosťou Aviation Industry Corp of China (AVIC) s nosnosťou 700 kilogramov a doletom 520 kilometrov.



V budúcom roku plánuje AVIC testovať svoj najväčší nákladný dron TP2000, ktorý dokáže prepraviť až dve tony nákladu na vzdialenosť 2000 kilometrov.



Čínska vláda tento rok prvýkrát označila lety v malých výškach za nový motor ekonomiky. V apríli letecké úrady vydali prvé osvedčenie výrobcovi dronov EHang Holdings so sídlom v meste Kanton pre jeho dron na prepravu cestujúcich.



O mesiac neskôr spoločnosť Phoenix Wings, ktorá je súčasťou doručovateľského a logistického gigantu SF Express, začala doručovať čerstvé ovocie z ostrovnej provincie Chaj-nan do provincie Kuang-tung pomocou bezpilotných lietadiel Feng-čou-90 (Fengzhou-90) vyvinutých spoločnosťou SF.