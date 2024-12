V Číne údajne testujú robopolicajta, dokáže spoznať a chytať ľudí

Peking 18. decembra (TASR) – Čínske bezpečnostné zložky údajne testujú autonómneho policajného robota. Má tvar gule, využíva umelú inteligenciu (AI) a dokáže identifikovať a zadržať podozrivé osoby. TASR informuje na základe správy servera Interesting Engineering.



Guľový robot RT-G váži 125 kilogramov a je navrhnutý tak, aby dokázal znášať aj extrémne podmienky. Zvláda pohyb rôznym terénom vrátane nerovností, blata a vody, je schopný vyvinúť rýchlosť až 35 kilometrov za hodinu a odolať nárazom so silou až štyri tony.



Najzaujímavejším prvkom robota je pokročilá AI, ktorá mu umožňuje identifikovať tváre podozrivých osôb a v prípade potreby ich tiež zadržať. Na tento účel je vybavený arzenálom rôznych prostriedkov, napríklad sieťometom, granátmi so slzotvorným plynom i obyčajnými granátmi a generátorom zvukových vĺn, píše server Interesting Engineering.



Robota vyvíja čínska robotická spoločnosť Logon Technology, ktorá v novembri zverejnila propagačné video zachytávajúce, čo všetko dokáže. Robot na ňom nielen prekonáva rôzne druhy terénu, ale tiež zráža k zemi podozrivých a samostatne i v spoločnosti ľudských policajtov hliadkuje v uliciach.



Okrem vývoja guľových robotov však napreduje aj vývoj "robopsov". Čínska spoločnosť Deep Robotics vyvíja štvornohého robotického psa zvaného Lynx. Robot okrem štyroch nôh disponuje aj kolesami, ktoré sú k nim pripevnené, a môže prepínať medzi oboma spôsobmi pohybu. Vzniká tak hybridný dizajn, v ktorom sa snúbi obratnosť štyroch nôh a efektivita kolies. Výkonné motory umožňujú robotovi pohyb v sypkej hline, štrku aj po dlažbe. Lynx dokáže kolesá zablokovať a z jazdy plynule prejsť do kroku alebo šplhania, čo mu umožňuje prekonávať veľké terénne nerovnosti. Video demonštrujúce jeho schopnosti zverejnené materskou spoločnosťou zachytáva prechod medzi jednotlivými spôsobmi pohybu i to, ako zdoláva približne 80-centimetrový balvan, dodáva server Interesting Engineering.



Vo vývoji robotov postúpila aj americká spoločnosť Boston Dynamics. Z jej dielne pochádza nielen štvornohý robopes Spot, ale aj dvojnohý humanoidný robot Atlas.



Spoločnosť na svojej webovej stránke a vo videách zverejnených v službe YouTube uvádza, že Atlas vie nielen autonómne manipulovať s predmetmi a prenášať ich, ale vie tiež reagovať v reálnom čase na dynamicky sa meniacu situáciu.



Spoločnosť Boston Dynamics je považovaná za špičku v odvetví robotiky. Vývoj robotov ako RT-G alebo Lynx je súčasťou širšieho úsilia Číny integrovať roboty do orgánov verejnej bezpečnosti.