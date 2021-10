V Číne v roku 2019 nakupovali zariadenia na PCR testy, tvrdí Austrália

Wu-chan 5. októbra (TASR) – Čínska provincia Chu-pej, v ktorej ako prvej prepukla nákaza novým koronavírusom SARS-CoV-2, vo veľkom nakupovala zariadenia na vyhodnocovanie PCR testov niekoľko mesiacov predtým, než čínska vláda informovala svetové spoločenstvo o objavení sa nového vírusu.



Zistila to austrálsko-americká spoločnosť špecializujúca sa na internetovú bezpečnosť Internet 2.0, píše agentúra Bloomberg.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že jej čínska pobočka dostala oficiálnu informáciu o neznámych prípadoch zápalu pľúc 31. decembra 2019. O sedem dní neskôr čínske úrady identifikovali nový koronavírus, pôvodcu ochorenia, ktoré neskôr nazvali COVID-19. Avšak ako zistila firma Internet 2.0, ktorá analyzovala zmluvy z verejného obstarávania, provincia Chu-pej nakúpila v priebehu roka 2019 viac zariadení na vyhodnocovanie PCR testov než predtým za dva roky dokopy.



Firma z toho vyvodzuje, že „s vysokou pravdepodobnosťou pandémia začala oveľa skôr, než o tom Čína informovala WHO".



Viacerí odborníci, ktorých oslovila agentúra Bloomberg, však upozornili pred možnými unáhlenými závermi. Podľa nich popularita PCR na testovanie patogénov rástla už predtým, pričom PCR testy sa dajú použiť aj pri zvieracích vírusoch a zariadenia na vyhodnocovanie testov sa v súčasnosti bežne nachádzajú v nemocniciach a laboratóriách. Okrem toho, v Číne v roku 2019 vypukol aj africký mor ošípaných.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí označilo zistenia firmy Internet 2.0 za rovnako pochybné ako tvrdenia o laboratórnom pôvode koronavírusu či „takzvanú štúdiu", ktorá si všimla zvýšenú premávku pri wu-chanských nemocniciach a zvýšené počty internetového vyhľadávania slov ako „kašeľ" či „hnačka" ešte v lete 2019.



Nezávislý biochemik z Austrálie, ktorého oslovila agentúra Bloomberg, avšak si želal ostať v anonymite, uviedol, že nákupy zariadení na PCR testy v istom období naznačujú náhlu potrebu zvýšenia testovacích kapacít.



Vedúci výskumu David Robinson z Internet 2.0 upozornil na načasovanie nákupov, ktoré podľa neho naznačuje, že úrady v Hu-pej skúmali nejaké nové ochorenie počas celej druhej polovice roka 2019. Priznal však, že tieto zistenia nemožno považovať za dôkaz.



Spoločnosť Internet 2.0, ktorá poskytuje služby v oblasti počítačovej bezpečnosti napríklad aj vláde v Canberre, odovzdala svoje zistenia aj úradom v Austrálii, USA, Kanade, Británii a Novom Zélande.