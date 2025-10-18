< sekcia Zahraničie
V Číne vylúčili z komunistickej strany pre korupciu 9 členov vedenia
Ich prípady boli vyšetrené a postúpené vojenským prokurátorom na trestné stíhanie.
Autor TASR
Peking 18. októbra (TASR) — Vládnuca Komunistická strana Číny vylúčila zo svojich radov druhého najvyššie postaveného generála a osem ďalších vysokopostavených vojenských predstaviteľov pre podozrenia z korupcie, uviedlo v piatok čínske ministerstvo obrany. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Che Weidong bol podpredsedom vplyvnej Ústrednej vojenskej komisie a spolu s ďalšími ôsmimi predstaviteľmi je podozrivý z mimoriadne závažných trestných činov, v ktorých ide o obrovské sumy, uviedol hovorca ministerstva obrany Čang Siao-kang vo vyhlásení zverejnenom online.
Ich prípady boli vyšetrené a postúpené vojenským prokurátorom na trestné stíhanie, povedal Čang.
Che Weidong bol povýšený do Ústrednej vojenskej komisie v roku 2022. Na verejnosti sa neobjavil už niekoľko mesiacov, čo je podľa agentúry AP často prvým náznakom problémov ľudí vo významných funkciách. Piatkové oznámenie o podozreniach z korupcie je prvým oficiálnym potvrdením toho, čo sa stalo.
Che Weidong bol jedným z 24 členov politbyra, druhého najvyššieho orgánu Komunistickej strany po sedemčlennom Stálom výbore politbyra. Predtým bol vedúcim Východného veliteľstva, ktoré nesie hlavnú zodpovednosť za operácie proti Taiwanu v prípade vypuknutia nepriateľských akcií.
Osem z deviatich vylúčených funkcionárov bolo zároveň členmi Ústredného výboru Komunistickej strany Číny, čo uvoľňuje cestu pre vymenovanie ich náhradníkov.
„Tento krok je politickou demonštráciou sily a praktickým krokom k povýšeniu náhradníkov bez hlasovacieho práva na plnohodnotných členov Útredného výboru (Komunistickej strany Číny),“ povedal expert na čínsku politiku z Inštitútu pre politiku Ázijskej spoločnosti Neil Thomas.
Vládne protikorupčné kampane sa stali charakteristickou politikou čínskeho lídra Si Ťin-pchinga od jeho nástupu k moci v roku 2012. Odvtedy boli prepustené tisícky úradníkov a funkcionárov strany vrátane jeho významných politických rivalov.
V júni minulého roka Čína oznámila, že z Komunistickej strany boli vylúčení a obvinení z korupcie Li Šang-fu, vtedajší minister obrany a jeho predchodca Wej Feng-che.
