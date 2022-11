V Číne vypukli nové zrážky,úrady varovali pred zásahmi proti protestom

Peking 30. novembra (TASR) - Nové potýčky vypukli v utorok večer medzi políciou a protestujúcimi v juhočínskom meste Kuang-čou a trvali až do stredy. Došlo k nim v rámci vlny demonštrácií proti covidovým lockdownom po celej Číne, ale medzičasom na nich ľudia začali žiadať aj politické slobody. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Najvyšší bezpečnostný orgán Číny v utorok neskoro večer varoval, že úrady budú "zasahovať" proti protestom, ktoré sú najmohutnejšie od prodemokratických zhromaždení v roku 1989 - tie režim krvavo potlačil.



Protesty vypukli cez víkend vo veľkých čínskych mestách vrátane Pekingu a Šanghaja, pričom režim nasadil obrovský bezpečnostný aparát, aby rýchlo akékoľvek ďalšie nepokoje zastavil.



V utorok neskoro večer však vypukli nové zrážky v meste Kuang-čou a trvali až do stredy, čo potvrdili svedkovia a zábery na sociálnych sieťach overené agentúrou AFP.



Príslušníci bezpečnostných zložiek v ochranných proticovidových kombinézach vytvorili rady plece pri plece, zakrývali sa priehľadnými štítmi a takto postupovali ulicou v mestskom obvode Chaj-ču. Okolo nich pritom lietali úlomky rozbíjaného skla, ukazovali videá zverejnené na sociálnych sieťach.



Na videách bolo počuť, ako ľudia kričia a jačia, a bolo vidieť rozstavené oranžovo-modré barikády.



Ľudia hádzali do policajtov rôzne predmety a neskôr niekto nafilmoval približne desať mužov so zviazanými rukami, ako ich polícia odvádza.



Obyvateľ mesta s priezviskom Čchen pre AFP v stredu povedal, že bol svedkom, ako sa okolo 100 policajtov blíži k štvrti Chou-ťiao v mestskom obvode Chaj-ču a v utorok neskoro večer tam zatýka najmenej troch mužov.



Spúšťačom protestov bola politika nulovej tolerancie voči covidu, keď vláda zatvárala do lockdownov obrovská množstvá ľudí a dusila tým ekonomiku.



Urýchľovačom hnevu čínskych obyvateľov bol smrteľný požiar v Urumči, hlavnom meste severozápadného regiónu Sin-ťiang. Ľudia pripísali vinu za to, že obete uviazli vo vnútri horiacej budovy, vládnym obmedzeniam proti covidu.



Demonštranti však žiadajú už aj oveľa širšie politické reformy v komunistickej Číne, niektorí dokonca vyzývajú prezidenta Si Ťin-pchinga na odchod.