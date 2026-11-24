< sekcia Zahraničie
V Číne vyšetrujú 4. člena politbyra, podľa Reuters je to pre korupciu
Čchen vyštudoval environmentálne vedy a doktorát získal na londýnskej Imperial College. Pôsobil ako rektor univerzity Čching-chua, minister ochrany životného prostredia a primátor Pekingu.
Autor TASR
Peking 24. novembra (TASR) - Čínske úrady vyšetrujú tajomníka komunistickej strany v Šanghaji Čchen Ťi-ninga, ktorý je členom politbyra Ústredného výboru Komunistickej strany Číny. V utorok o tom informovala štátna agentúra Sin-chua, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters.
Podľa Sin-chuy je Čchen podozrivý zo „závažného porušenia disciplíny a zákonov“. Agentúra Reuters vysvetľuje, že takto čínske úrady zvyčajne označujú podozrenia z korupcie. Jeho vyšetrovanie ďalej stupňuje protikorupčnú kampaň prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá zasiahla najvyššie vedenie strany aj velenie čínskej armády.
Čchen je už štvrtým členom 24-členného politbyra, ktorého sa od roku 2025 dotkli stranícke čistky. Ako pripomína TASR, pred ním prišli o funkcie podpredsedovia Ústrednej vojenskej komisie, najvyššieho vojenského orgánu Číny, Čang Jou-sia a Che Wej-tung. Obaja patrili medzi najvyššie postavených čínskych generálov. Ďalším bol Ma Sing-žuej, ktorý do júla 2025 viedol komunistickú stranu v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.
Čchen vyštudoval environmentálne vedy a doktorát získal na londýnskej Imperial College. Pôsobil ako rektor univerzity Čching-chua, minister ochrany životného prostredia a primátor Pekingu. Členom politbyra a tajomníkom strany v Šanghaji sa stal v roku 2022.
Podľa Sin-chuy je Čchen podozrivý zo „závažného porušenia disciplíny a zákonov“. Agentúra Reuters vysvetľuje, že takto čínske úrady zvyčajne označujú podozrenia z korupcie. Jeho vyšetrovanie ďalej stupňuje protikorupčnú kampaň prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá zasiahla najvyššie vedenie strany aj velenie čínskej armády.
Čchen je už štvrtým členom 24-členného politbyra, ktorého sa od roku 2025 dotkli stranícke čistky. Ako pripomína TASR, pred ním prišli o funkcie podpredsedovia Ústrednej vojenskej komisie, najvyššieho vojenského orgánu Číny, Čang Jou-sia a Che Wej-tung. Obaja patrili medzi najvyššie postavených čínskych generálov. Ďalším bol Ma Sing-žuej, ktorý do júla 2025 viedol komunistickú stranu v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang.
Čchen vyštudoval environmentálne vedy a doktorát získal na londýnskej Imperial College. Pôsobil ako rektor univerzity Čching-chua, minister ochrany životného prostredia a primátor Pekingu. Členom politbyra a tajomníkom strany v Šanghaji sa stal v roku 2022.