V Číne začali testovať na koronavírus aj ulovené ryby

Peking 19. augusta (TASR) – S cieľom zabrániť vzniku nového ohniska nákazy začali v čínskom pobrežnom meste Sia-men testovať na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 nielen rybárov, ktorí sa vracajú z rybolovu, ale aj ulovené ryby. TASR správu v piatok prevzala od agentúry DPA a televízie BBC.



V Sia-mene doteraz zaznamenali okolo 40 prípadov nákazy. Úrady v okrese Ťi-mej vydali koncom júla smernicu, v ktorej upozorňujú na nebezpečenstvo nákazy prostredníctvom nezákonného obchodu so zahraničnými rybármi na mori a nariadili pri návrate na pevninu testovať nielen ľudí, ale aj tovar.



Tento krok si však na sociálnych sieťach vyslúžil posmešky, píše DPA. Na internete sa objavili videá, ktoré zachytávajú zdravotníckych pracovníkov, snažiacich sa urobiť výtery na PCR testy živým rybám a krabom.



"Čo robia s blízkym kontaktom? Pôjdu ryby v mori do karantény?" spýtal sa jeden z používateľov.



Miestni predstavitelia však tvrdia, že si vzali ponaučenie z juhočínskeho dovolenkového ostrova Chaj-nan, kde od začiatku augusta zaznamenali viac ako 10.000 nových prípadov nákazy. Tamojšie úrady sa domnievajú, že nové ohnisko ochorenia je prepojené práve s miestnou rybárskou komunitou.



Čína aj po rozšírení vysoko nákazlivého koronavírusového variantu omikron neustupuje od svojej politiky nulovej tolerancie covidu, čo pri každom výskyte ochorenia znamená prísne lockdowny a hromadné testovanie. Postihuje to však ekonomiku a prudký pokles nastal najmä v domácom cestovnom ruchu.