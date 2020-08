V Číne zomrel človek na mor, úrady uzavreli dedinu

Peking 7. augusta (TASR) - Čínske úrady uzavreli dedinu Su-ťi Sin-cchun v autonómnom regióne Vnútorné Mongolsko po tom, čo jeden z tamojších obyvateľov zomrel na bubonický mor. Informovala o tom televízia CNN s odvolaním sa na miestne úrady.



Úmrtie nahlásili zdravotníckym orgánom v meste Pao-tchou v nedeľu a prítomnosť čierneho moru sa u pacienta potvrdila vo štvrtok. Podľa úradov pacient zomrel na následky zlyhania obehového systému. Správa neuvádza, ako sa pacient nakazil. Zdravotníci testovali na mor celkovo 35 ľudí, s ktorými pacient prišiel do kontaktu, avšak všetky výsledky boli negatívne.



V snahe zabrániť šíreniu choroby úrady umiestnili dedinu do karantény a nariadili dennú dezinfekciu domov.



V celej oblasti platí tretí stupeň pohotovosti v súvislosti so šírením moru, čo je druhý najnižší stupeň v štvorúrovňovom systéme. Tretí stupeň zakazuje lov a konzumáciu zvierat, ktoré môžu mor prenášať, a vyzýva ľudí, aby príslušným úradom nahlasovali podozrenia na prípady nákazy.



V Číne podľa oficiálnych údajov v rokoch 2009 až 2019 zomrelo na mor 12 ľudí, pričom hlásili dovedna 31 prípadov nákazy.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že ročne sa na celom svete morom nakazí 1000 až 2000 ľudí.



Podľa informácií WHO z roku 2016 sa mor môže vyskytnúť takmer na každom kontinente, najmä však na západe USA, v Brazílii, na juhovýchode Afriky, v Číne, Indii a na Blízkom východe.