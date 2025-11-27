Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

V Číne zrazil vlak robotníkov na železnici, zahynulo 11 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Okrem jedenástich pracovníkov, ktorí prišli o život, si nehoda vyžiadala aj dvoch zranených, uviedol vo svojom vyhlásení miestny železničný úrad.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Peking 27. novembra (TASR) - Jedenásť robotníkov zahynulo na železnici vo štvrtok po tom, čo ich zrazil vlak na stanici Luoyang Town v meste Kchun-ming v provincii Jün-nan na juhozápade Číny. Informovali o tom miestne železničné úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Vlak, ktorý sa používal na „testovanie seizmických zariadení“, narazil do robotníkov v skorých ranných hodinách. Okrem jedenástich pracovníkov, ktorí prišli o život, si nehoda vyžiadala aj dvoch zranených, uviedol vo svojom vyhlásení miestny železničný úrad.

Vlak prechádzal zákrutou na stanici Kchun-ming Luoyang Town bežným spôsobom, keď došlo ku kolízii s robotníkmi, ktorí vošli do priestoru koľajiska,“ dodal úrad s tým, že príčina nehody je predmetom vyšetrovania.

Vo štvrtok napoludnie bola premávka obnovená a fungovala v normálnom režime, pričom zranených ošetrovali zdravotníci, uviedol úrad.

Pracovné nehody sú v Číne pomerne bežné z dôvodu nejasných predpisov a nedostatočných bezpečnostných noriem.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom