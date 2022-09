V čínskom Čcheng-tu predĺžili lockdown minimálne do stredy

Peking 5. septembra (TASR) - Úrady v meste Čcheng-tu na juhozápade Číny predĺžili lockdown minimálne do stredy v snahe zastaviť šírenia ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy agentúry DPA.



V Čcheng-tu žije 21 miliónov ľudí a štvordňový lockdown, ktorý v meste vyhlásili minulý týždeň, sa mal skončiť v nedeľu. Miestne úrady pred zrušením obmedzení plánujú ďalšie hromadné testovanie na covid. Tamojší obyvatelia sa preto obávajú, že lockdown sa môže predĺžiť, tak ako sa to stalo v najľudnatejšom čínskom meste Šanghaj. Tam sa v apríli niekoľkodenný zákaz vychádzania predĺžil až na dva mesiace, píše DPA.



V Číne platí lockdown alebo iné prísne protipandemické opatrenia v 33 mestách, v ktorých žije 65 miliónov ľudí, napísali v nedeľu čínsky magaźín Caixin na sociálnej sieti Weibo.



Na rozdiel od iných krajín Čína pokračuje v stratégii "nulovej tolerancie" voči covidu, pri ktorej sa snaží rýchlymi a tvrdými opatreniami izolovať ohniská nákazy.



Čcheng-tu je hlavné mesto čínskej provincie S'-čchuan, ktorú v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,8. To si vyžiadalo najmenej 21 obetí.