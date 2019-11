V Colorade obvinili radikála z úmyslu odpáliť bombu v synagóge

Denver 5. novembra (TASR) - Muža otvorene sa hlásiaceho k ideológii nadradenosti bielej rasy obvinili orgány v americkom štáte Colorado zo zámeru spáchať bombový útok na jednu z miestnych synagóg. Agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na pondelkové vyhlásenie prokuratúry a súdne dokumenty.



Obvineného Richarda Holzera (27) zatkli v piatok večer miestneho času utajení agenti Federálneho vyšetrovacieho úradu (FBI), ktorí mu poskytli falošné výbušniny po tom, ako im prezradil podrobnosti o svojom pláne.



"Holzer viackrát vyjadril nenávisť voči Židom a podporu... rasovej svätej vojne," uviedla vo vyhlásení pobočka federálnej prokuratúry pre Colorado. Konanie tohto muža podľa nej "spĺňa federálnu definíciu domáceho terorizmu".



Holzer, ktorý sa identifikuje ako skinhed a tzv. belošský supremacista, povedal jednému z utajených agentov, že v minulosti bol členom rasistickej organizácie Ku Klux Klan. Po kontaktovaní cez Facebook sa údajne vyjadril, že chce zničiť synagógu Temple Emanuel v coloradskom meste Pueblo, ležiacom približne 170 kilometrov južne od Denveru, a "vymazať toto miesto z mapy".



Holzer napísal na Facebooku aj viacero antisemitských príspevkov. Podľa súdnych dokumentov v jednom z nich uviedol, že "by si želal, keby sa bol holokaust naozaj stal", keďže "musia zomrieť".



Agenti FBI poskytli Holzerovi v piatok falošné výbušniny vrátane dvoch "rúrkových bômb" a "tyčiniek dynamitu". Stalo sa tak iba niekoľko hodín predtým, ako mal svoj plán uskutočniť.



V prípade usvedčenia zo zločinu z nenávisti hrozí Holzerovi trest do výšky 20 rokov väzenia.



Americký FBI v minulosti pristupoval k neonacistom, belošským supremacistom a antisemitom len ako k vedľajšej hrozbe, v poslednom čase však sprísnil sledovanie týchto skupín, pripomenula AFP.