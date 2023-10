V Colorade sa začal súd,ktorý by mohol zabrániť Trumpovi v kandidatúre

Denver 30. októbra (TASR) - V americkom štáte Colorado sa v pondelok začal súdny proces, ktorý by mohol viesť k vylúčeniu bývalého prezidenta Donalda Trumpa z kandidatúry v budúcoročných voľbách. Súd sa zaoberá Trumpovou úlohou pri útoku davu na sídlo amerického Kongresu v januári 2021, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa právnika Erica Olsona, zastupujúceho skupinu voličov z Colorada, Trump "zvolal a organizoval dav", ktorý následne zaútočil na Kapitol. Žalobcovia sú presvedčení, že ústava v takomto prípade neumožňuje Trumpovi znova kandidovať.



Trumpov volebný tím označil žalobu v Colorade za pokus Demokratickej strany zabrániť exprezidentovi v návrate do Bieleho domu. Trump je favoritom Republikánskej strany na nomináciu do prezidentských volieb.



Okrem procesu na štátom súde v Colorade sa má vo štvrtok začať podobný proces aj v Minnesote. Očakáva sa, že prípad z jedného či druhého štátu nakoniec skončí na Najvyššom súde Spojených štátov. Ten dosiaľ nikdy nerozhodoval o žalobe proti prezidentovi na základe ústavného článku pochádzajúceho ešte z čias občianskej vojny. Podľa neho osoby, ktoré sa prísahou zaviazali brániť ústavu a následne sa "zúčastnili na vzbure", nesmú zastávať vysoký úrad.



Trumpovi právnici tvrdia, že 6. januára 2021 sa vtedy dosluhujúci prezident nijakým spôsobom "nezúčastnil na vzbure" a pred útokom davu na Kapitol iba v rámci výkonu práva na slobodu prejavu varoval svojich priaznivcov, že po sfalšovaných voľbách sa chystá nelegitímne prevzatie moci zo strany demokratického kandidáta Joea Bidena.