V ČR a ďalších krajinách rozbili medzinárodný kupliarsky gang

Praha 18. decembra (TASR) - Medzinárodný policajný tím zadržal v niekoľkých európskych krajinách vrátane Česka 14 ľudí, ktorých podozrieva z rozsiahleho organizovania kupliarstva. Obvinení podľa kriminalistov vozili desiatky žien z chudobných pomerov z Rumunska do zahraničia, kde ich nútili k prostitúcii. Informoval o tom v stredu spravodajský server Novinky.cz.



Operácia sa odohrala v Česku, Rumunsku, Španielsku a vo Švajčiarsku. Na prípade spolupracovali detektívi z českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).



"V niekoľkých európskych štátoch bolo pravdepodobne nútených k prostitúcii viac ako 50 rumunských žien, ktoré pochádzali z chudobných pomerov a boli úplne bez prostriedkov. Organizátori ich údajne dopravili do zahraničia za účelom prevádzkovania prostitúcie," povedal hovorca NCOZ polície Jaroslav Ibehej.



Kupliari sa obetiam podľa vyšetrovateľov vyhrážali a nútili ich k užívaniu drog, na ktorých sa stali postupne závislými. "Peniaze zarobené prostitúciou tieto ženy mali odovzdávať členom organizovanej skupiny, ktorí ich potom prevážali späť do Rumunska," spresnil hovorca.



Polícia zadržala celkom 14 ľudí, vykonala 11 domových prehliadok a zaistila majetok obvinených. Ibehej uviedol, že kriminalisti vykonali v Česku "jednu domovú prehliadku a vypátrali tri poškodené ženy, ktoré následne vypočuli".



Akciu podľa hovorcu koordinoval medzinárodný úrad Eurojust, ktorý zaisťuje justičnú spoluprácu v rámci Európy. Dodal, že trestné konanie vedie Štátna prokuratúra v rumunskej Konstanci.