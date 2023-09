V ČR budú môcť súťažiť športovci nereprezentujúci Rusko a Bielorusko

Praha 6. septembra (TASR) - V Česku budú môcť súťažiť športovci z Ruska a Bieloruska, ktorí formálne nereprezentujú tieto krajiny a sú napríklad súčasťou klubov mimo Ruska a Bieloruska. V stredu po rokovaní vlády to uviedol český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Aj na základe skúseností a toho, aká je prax v iných európskych krajinách, sme sa rozhodli upraviť súčasné pravidlá, resp. ich spresniť tak, aby ich výklad bol jasný. Je zakázaná účasť v prípade, že športovec reprezentuje Rusko alebo Bielorusko. Samozrejme, zakázaná je účasť ruských a bieloruských mužstiev," povedal Fiala s tým, že vláda nezasahovala do ustanovenia týkajúceho zákazu účasti českých športovcov na podujatiach v Rusku a Bielorusku.



Fiala však upozornil, že ruskí a bieloruskí športovci počas pobytu v Česku nesmú používať svoje štátne symboly, propagovať sponzorov z Ruska a Bieloruska či vyjadrovať sa v prospech ruskej agresie na Ukrajine.



Umožnenie niektorým ruským a bieloruským hráčom súťažiť v ČR podľa premiéra zodpovedá princípu, na základe ktorého boli koncipované sankcie proti Rusku a Bielorusku. Ten hovorí, že sankcie majú vždy viac postihnúť Rusko a Bielorusko než tých, ktorí sankcie zavádzajú. "Nič nemeníme na jasnom postoji, sankciách a zákaze, ale spresňujeme a uvádzame to viac do súladu s praktickým životom," dodal Fiala.



Minulý týždeň podľa neho nastala situácia, že by za určitých okolností mohli byť viac potrestané české futbalové tímy, než že by sa to dotklo Ruska a Bieloruska. Vláda vtedy súhlasila s udelením víz pre futbalistov kazašského klubu Tobol Kostanaj, ktorý má v kádri aj troch Rusov a jedného Bielorusa. Tí tak mohli odohrať zápas o postup do Európskej konferenčnej ligy, ktorý sa hral v Plzni.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)