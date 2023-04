V ČR demonštranti nocovali pred Úradom vlády,avizujú viacdenný protest

Praha 17. apríla (TASR) - Niekoľko desiatok demonštrantov, ktorí v nedeľu protestovali na Václavskom námestí v Prahe a neskôr sa po pražskej magistrále presunuli pred Úrad vlády, tam na protest prenocovalo. Pred Strakovou akadémiou chcú zostať až do večera a prísť aj nasledujúce dni, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dobré ráno od Úradu vlády, Česko. Prežili sme krásnu noc," napísala v pondelok na Facebooku strana Právo, rešpekt, odbornosť (PRO), organizátor protestu Česko proti biede. Vyzvala ľudí, aby sa pridali k protestujúcim a prišli pred Strakovu akadémiu.



Podľa stanice ČT24 je situácia pokojná. Na demonštrantov a plynulú cestnú premávku dozerá polícia. Protestujúci už neblokujú dopravu, ako sa to dialo počas nedeľnej demonštrácie, na ktorej sa zúčastnili tisícky ľudí.



Strana PRO v nedeľu ohlásila 24-hodinovú petičnú akciu, ktorá sa skončí v pondelok o 19.00 h. V zbieraní podpisov a proteste pred vládnou budovou chce pokračovať aj v utorok a stredu. Ľudia majú možnosť podpísať štyri petície - za lacné energie, za bezpečnosť ČR, za obranu slobody slova a za mierové riešenie vojny na Ukrajine a neutrálnu zahraničnú politiku Česka.



Nedeľnú protivládnu demonštráciu zvolal predseda strany PRO Jindřich Rajchl. Podobne ako ďalší rečníci, aj on požadoval demisiu súčasnej vlády, pretože nesplnila požiadavky strany PRO, ktoré jej zaslala vo februári. Jednou z nich je, aby Česko prestalo posielať Ukrajine vojenský materiál.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)