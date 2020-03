V ČR doteraz potvrdili 1289 prípadov nákazy koronavírusom

Praha 24. marca (TASR) - V Českej republike potvrdili k utorkovému ránu 1289 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, informoval spravodajský server iROZHLAS.cz s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva.



V pondelok pribudlo 126 nových prípadov. Denný počet testovaných podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha po víkendovom poklese teraz ďalej stúpa; v pondelok bolo vykonaných 2247 testov, celkovo viac ako 19.600.



Prioritou v boji proti koronavírusu je v súčasnosti testovanie, distribúcia ochranných prostriedkov a pripravenosť nemocničných kapacít, uviedol minister. Jeho rezort tiež pripravil IT systém, ktorý sleduje počty nakazených v reálnom čase.



Denné prírastky nakazených ochorením COVID-19 podľa riaditeľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislava Dušeka klesajú a zrejme budú stagnovať. "Efektivita opatrení sa ťažko posudzuje. Ale dovolil by som si mierny optimizmus," uviedol.



Podiel seniorov medzi nakazenými je v Česku podľa Dušeka približne 17 percent, darí sa ich zrejme chrániť. Španielsko má pritom okolo 50 percent.



Dušek informoval, že hospitalizovaných je zhruba 10-11 percent zo všetkých nakazených novým typom koronavírusu. Zhruba pätina z nich potom potrebuje intenzívnu starostlivosť.



V pondelok sa z ochorenia COVID-19 vyliečil siedmy pacient. Česko má zatiaľ jednu obeť - v nedeľu večer zomrel 95-ročný muž v pražskej Nemocnici Na Bulovke, ktorý trpel aj ďalšími zdravotnými problémami.



Na konci marca by podľa Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky mohlo byť v ČR približne 3000 prípadov nákazy COVID-19. Na konci apríla sa očakáva kumulatívne približne 15.000 nakazených vrátane už vyliečených. Lôžková starostlivosť by tento počet mala zvládnuť, dodal Dušek.