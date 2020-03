V ČR evidujú 572 nakazených koronavírusom, testovali už vyše 9400 ľudí

Praha 19. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom sa v Českej republike vo štvrtok dopoludnia zvýšil na 572. Na Twitteri to oznámil minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Ďalej uviedol, že v ČR v stredu vyšetrili 1738 osôb, pričom celkovo už bolo otestovaných 9402 ľudí. Dosiaľ sa v ČR vyliečili tri osoby, ďalších päť je vážnom stave, píše denik.cz.



V Česku od polnoci zo stredy na štvrtok začal platiť zákaz vychádzania bez rúška alebo inej ochrannej pomôcky zakrývajúcej tvár.



Ďalším z prijatých opatrení v súvislosti s ochranou starších ľudí je, že do maloobchodných predajní s potravinami budú smieť v čase od 10.00 do 12.00 h vstúpiť len osoby nad 65 rokov.



Rozhodnutie prišlo podľa portálu Novinky.cz v čase, keď česká vláda čelí kritike vzhľadom na akútny nedostatok rúšok a iných ochranných pomôcok a ľudia sú nútení si rúška šiť sami.



Do konca týždňa má do Česka prísť dodávka ochranných pomôcok z Číny. Ešte v noci na stredu minister vnútra Jan Hamáček oznámil, že s povinným nosením rúška sa počíta od momentu, keď ich bude dostatok.