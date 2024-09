V ČR hrozia veľké zrážky a povodne, výstraha platí i na hranici so SR

Praha 11. septembra (TASR) - V Česku hrozia od štvrtka do nedele extrémne zrážky s očakávanými úhrnmi v rozmedzí od 150 do 250 milimetrov. Niektoré toky môžu prekročiť tretí povodňový stupeň. V stredu to na sociálnej sieti X uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), ktorý vydal výstrahu najvyššieho stupňa najmä pre východnú časť krajiny. Červená výstraha tak platí pozdĺž celej hranice so SR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)