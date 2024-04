V ČR je málo študentov učiteľstva Beka volá po spoločenskej objednávke

Praha 16. apríla (TASR) - V Česku je podľa ministra školstva Mikuláša Beka výrazný nepomer medzi dopytom po učiteľoch a aktuálnym počtom absolventov učiteľstva. V utorok vyhlásil, že v horizonte desiatich rokov je potrebné ich počet zvýšiť a od vysokých škôl si ich "objednávať" viac. Zároveň predstavil zmeny, ktoré sú súčasťou Reformy prípravy učiteľov. ČR chce, aby jej systém prípravy patril k najlepším v Európe, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ročne pribúda asi 4000 nových úväzkov učiteľov v školstve, ale pritom počet absolventov učiteľstva na českých univerzitách od roku 2016 postupne klesá. Ročne teraz máme asi 2200 absolventov učiteľstva, z ktorých všetci nenastúpia do školstva," podotkol minister. "Budeme musieť nastaviť systém spoločenskej objednávky tak, ako sa to v minulosti stalo napríklad voči lekárom," dodal.



To, že situácia nie je dobrá, je podľa neho vidieť aj na číslach, ktoré mapujú kvalifikáciu učiteľov. Počet nekvalifikovaných učiteľov v českých školách podľa jeho slov postupne rastie a medzi jednotlivými regiónmi existujú "dramatické rozdiely".



Rezort tiež predstavil zmeny v študijných programoch, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Schválil takzvané Rámcové požiadavky, ktoré sú súčasťou Reformy prípravy učiteľov. Jej cieľom je podľa ministerstva zaistiť, aby systém prípravy v Česku patril do roku 2030 k najlepším v Európe.



Nové pravidlá napríklad zavádzajú viac praxe počas štúdia učiteľstva. Študenti budú musieť na vyučovaní žiakov stráviť minimálne 240 hodín, z čoho aspoň 80 musia odučiť sami alebo vo dvojici. Novinkou je tiež takzvaný klinický rok. Počas neho budú študenti v priebehu celého školského roka dochádzať okrem univerzitného vyučovania aj na dva až štyri dni v týždni do školy, kde budú pozorovať výučbu, asistovať pedagógom či sami vyučovať. Ministerstvo v tomto prípade univerzitám umožní, aby si dané učiteľské programy akreditovali ako súvisle magisterské.



Záväzným sa tiež stane Kompetenčný rámec absolventov. "Je to vôbec po prvýkrát v histórii ČR, keď boli celoštátne prijaté štandardy popisujúce, aké kvality by mali začínajúci učitelia a učiteľky dosahovať," poznamenal rezort. Ide napríklad o zručnosť vytvárať bezpečné prostredie na učenie, rozvíjať spoluprácu medzi žiakmi, zvedavosť a motiváciu na učenie či poskytnúť spätnú väzbu.