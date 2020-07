V ČR pribudlo za pondelok 153 nových prípadov COVID-19

Praha 21. júla (TASR) - V Česku pribudlo za pondelok 153 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Ide o najvyšší denný prírastok od 29. júna, informovalo krátko po polnoci české ministerstvo zdravotníctva. Spravodajský server Novinky.cz pripomenul, že v minulom týždni sa denné nárasty pohybovali v rozmedzí 64-137 prípadov.



V ČR sa dosiaľ novým koronavírusom celkovo nakazilo 14.098, z nich 259 osôb nákaze podľahlo. Momentálne je tam infikovaných 4903 ľudí, čo je vôbec najviac od začiatku epidémie.



Najhoršia je situácia v Moravsko-sliezskom kraji. V tamojšom okrese Karviná za ostatných sedem dní pripadlo na približne 100.000 obyvateľov približne 58 nakazených, čo je najviac zo všetkých regiónov v Česku. V susednom okrese Frýdek-Místek pripadá na 100.000 obyvateľov približne 36 nakazených.



Ďalšie lokálne ohnisko nákazy evidujú v okrese Uherské Hradiště v Zlínskom kraji, kde za posledných sedem dní pripadlo na 100.000 ľudí približne 19 infikovaných.



V Čechách je zase najvýraznejším ohniskom nákazy okres Mělník, kde za uplynulý týždeň pripadalo na 100.000 obyvateľov 21 nakazených. K číslu 20 nakazených sa za posledných sedem dní priblížil aj okres Jablonec nad Nisou.



Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček zároveň v utorok na tlačovej konferencii oznámil, že Lotyšsko a Estónsko vrátili Česko na zoznam bezpečných krajín. To znamená, že Česi do týchto krajín môžu opäť cestovať bez obmedzení.



Lotyšsko a Estónsko zaradili Českú republiku začiatkom júla na zoznam stredne rizikových krajín. Českí turisti tak museli po príchode do nich absolvovať 14-dňovú karanténu, pričom v tomto smere nezavážil ani negatívny test na koronavírus.



Obmedzenia teraz obe krajiny zrušili, české veľvyslanectvo v Lotyšsku však upozornilo, že karanténa je naďalej povinnou pre Čechov, ktorí do Lotyšska prišli z niektorej z tzv. rizikových krajín. Za takú Lotyšsko považuje napríklad susedné Švédsko.



Z krajín Európskej únie momentálne vstup českým občanom obmedzuje len ostrovný štát Cyprus, ktorý vyžaduje negatívny test na COVID-19, a to ešte pred odletom z ČR, informovala spravodajská televízia ČT24.



Minister Petříček tiež informoval, že do ČR budú môcť pricestovať cudzinci, ktorí tvoria pár s českým občanom. To však budú musieť potvrdiť - napríklad spoločnou nájomnou zmluvou. Dodal pritom, že len spoločná fotografia v tomto smere nestačí.