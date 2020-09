V Česku je už viac nakazených ako vyliečených, pribudlo 1286 prípadov

Praha 24. septembra (TASR) - V Česku pribudlo do štvrtkovej 18.00 h 1286 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a tri súvisiace úmrtia. S odvolaním s na aktualizované údaje českého ministerstva zdravotníctva o tom informoval portál Novinky.cz.



Aktuálne je v Česku nakazených 29.319 osôb, z toho 528 je hospitalizovaných v nemocniciach. Od začiatku pandémie sa tak nákaza v ČR potvrdila už v 56.747 prípadoch, na súvisiace komplikácie zomrelo 567 ľudí.



Novinky.cz si všímajú, že ČR momentálne eviduje vyšší počet aktuálne nakazených (tzv. aktívnych prípadov) než vyliečených.



Televízia ČT24 zase upozorňuje, že výrazne narastajú počty nakazených v Prahe, pričom uvádza, že od stredajšieho do štvrtkového večera (za 24 hodín do 18.00 h) tam pribudlo 601 nových prípadov. V českom hlavnom meste je viac ako 5000 aktívnych prípadov.



Za stredu pribudlo v ČR 2309 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 19 úmrtí, pričom testy absolvovalo 21.403 ľudí.