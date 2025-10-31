< sekcia Zahraničie
V ČR obvinili 13 ľudí z organizovania prevozov nelegálnych migrantov
Prípadom sa polícia zaoberala od minulého roka.
Autor TASR
Praha 31. októbra (TASR) - Česká polícia obvinila 13 ľudí z prevozu nelegálnych migrantov. Medzinárodná organizovaná skupina, do ktorej patrili aj Česi, prevážala ľudí najmä z juhovýchodnej Ázie do Nemecka. Obvineným hrozí trest dva až osem rokov väzenia. V piatok to na webe polície uviedol hovorca Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Medzinárodná organizovaná skupina podľa našich záverov zaisťovala prepravu nelegálnych migrantov (pochádzajúcich z juhovýchodnej Ázie), a to z Maďarska a Rumunska cez územie Českej republiky do cieľovej krajiny, Nemeckej spolkovej republiky,“ uviedol Ibehej.
Prípadom sa polícia zaoberala od minulého roka. Obvinení podľa nej zorganizovali prevoz najmenej 63 ilegálnych migrantov, od ktorých za to dostali peniaze, pričom išlo o stovky eur za jeden prevoz. Polícia členov skupiny zadržala v Úsťanskom a Stredočeskom kraji a tiež v Prahe.
„Všetky osoby boli obvinené z trestného činu organizovania a umožnenia nedovoleného prekročenia štátnej hranice,“ spresnil Ibehej. Dodal, že dvaja hlavní organizátori sú vo väzbe. V prípade právoplatného rozsudku hrozia obvineným tresty od dvoch do ôsmich rokov väzenia.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
