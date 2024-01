V ČR odporúčajú očkovanie, riziko nakazenia sa koronavírusom je vysoké

Praha 10. januára (TASR) - Riziko nakazenia sa koronavírusom je v súčasnosti podľa českého ministra zdravotníctva Vlastimila Válka veľmi vysoké, pretože jeho aktuálny subvariant je veľmi nákazlivý. Najmä starších ľudí a pacientov s pridruženými ochoreniam preto v stredu vyzval, aby sa dali zaočkovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ako lekár odporúčam všetkým občanom, ktorí sú starší, majú nadváhu a niektoré komorbidity, napríklad ochorenie srdca, aby sa tak ako ja nechali zaočkovať... riziko nakazenia sa je veľmi vysoké," apeloval minister. Zdôraznil, že Česko má dostatok vakcín, ktoré sú vždy najmodernejšie a je možné si medzi nimi vybrať.



ČR má podľa neho dostatok antivirotík, ale liečba nimi nie je lacná. V minulom roku za liečbu pacientov s covidom-19 týmito liekmi ČR podľa jeho slov utratila viac ako miliardu korún (vyše 40 miliónov eur). "Keď si vezmete, že cena vakcíny je necelých 15 dolárov, tak očkovanie bezpochyby šetrí peniaze, aby sme potom mali napríklad na liečbu pacientov so vzácnymi ochoreniami," vysvetlil minister.



Očkovanie proti covidu-19 bude v budúcnosti podľa neho rovnako pravidelné ako proti chrípke. Hoci nezabráni, aby sa človek vírusom nakazil, významne znižuje riziko vážneho priebehu ochorenia, dodal.



Podľa hlavnej hygieničky ČR Pavly Svrčinovej sa aktuálne neplánujú žiadne celoplošné opatrenia. Odporučila, aby ľudia sami zvážili, či sa chcú chrániť napríklad respirátormi, a to hlavne na miestach, kde sa koncentrujú ľudia – napríklad v zdravotníckych zariadeniach, v dopravných prostriedkoch či obchodoch. Kto má príznaky respiračného ochorenia, by mal podľa nej zostať doma.



Podľa šéfky českého Štátneho zdravotného ústavu Barbory Mackovej je aktuálna epidemiologická situácia obvyklá pre aktuálne ročné obdobie a dá sa predpokladať, že chorobnosť bude ešte rásť.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)