V ČR osobám z rizikových skupín už podali tretiu dávku vakcíny

Praha 27. augusta (TASR) - Niekoľkým osobám z rizikových skupín v Česku už podali tretie dávky vakcín proti ochoreniu COVID-19, informoval v piatok spravodajský server iROZHLAS.cz.



Preočkovanie vybraných skupín obyvateľstva tento týždeň podporila Česká vakcinologická spoločnosť i ďalšie odborné skupiny. Stále sa však čaká na finálne rozhodnutie českého ministerstva zdravotníctva, píše iROZHLAS.



Podanie tretích dávok potvrdila pražská Fakultná nemocnica v Motole. U niektorých vysokorizikových pacientov, ktorí predtým absolvovali transplantáciu orgánu, sa ani po podaní dvoch dávok vakcíny od spoločnosti Pfizer/BioNTech nevytvorilo dostatočné množstvo protilátok.



"Boli to jednotky prípadov a lekári všetko veľmi starostlivo zvažovali. Pre túto aplikáciu bol použitý iný typ vakcíny, než bol ten pôvodný," povedala pre iROZHLAS hovorkyňa nemocnice Ludmila Šimáčková. Podrobnosti o podanej vakcíne však neposkytla.



Tretiu dávku vakcíny podali aj jednému pacientovi v stredných Čechách. Primár interného oddelenia Klaudiánovej nemocnice v Mladej Boleslavi povedal, že sa tak stalo "za súhlasu pacienta i pracoviska". Dodal, že takéto očkovanie je v súčasnosti v súlade so stanoviskom odborných lekárskych skupín.



Spoločnosť pre orgánové transplantácie Českej lekárkej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyňu (ČLS JEP) a ďalšie lekárske skupiny vydali 19. augusta spoločné stanovisko. V ňom uvádzajú, že ochorenie COVID-19 je u pacientov, ktorí absolvovali transplantáciu orgánov, spojené s násobne vyšším rizikom ťažkého priebehu a smrti.



Súčasné poznatky podľa týchto odborníkov potvrdzujú, že 40–60 percent takýchto pacientov si po podaní dvoch dávok mRNA vakcín v porovnaní s bežnou populáciou nevytvorí nijaké protilátky. Informácie o tom, ako očkovanie znižuje výskyt ochorenia u pacientov po transplantácii, nie sú k dispozícii a klinické štúdie neboli uskutočnené, dopĺňajú experti.



České ministerstvo zdravotníctva opakovane uviedlo, že oficiálne rozhodnutie o podávaní tretích dávok vakcín má byť prijaté do konca augusta, pripomína iROZHLAS.cz.