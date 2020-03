V Česku podľahlo nákaze koronavírusom 23 ľudí

Praha 30. marca (TASR) - V Českej republike sa nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 do pondelka potvrdila u 2942 ľudí. Chorobe COVID-19 podľahlo 23 ľudí, uviedol podľa spravodajského servera Novinky.cz český minister zdravotníctva Adam Vojtěch.



Od pondelňajšieho rána sa počet úmrtí zvýšil o šesť. Vyliečených zostáva 11 ľudí.



Pokrývku nosa a úst nebudú pri vychádzaní musieť mať deti do dvoch rokov a vodiči, ktorí sú v motorovom vozidle sami, povedal po rokovaní českej vlády Vojtěch.



Česká vláda tiež schválila nariadenie, že do karantény budú musieť ísť všetci ľudia, ktorí pricestujú do ČR.



Vláda tiež do 11. apríla predĺžila zákaz maloobchodného predaja a predaja služieb v prevádzkarniach. Pôvodne platil do stredy 06.00 h. Do 11. apríla zostanú v ČR zatvorené aj reštaurácie. Do 11. apríla platí tiež obmedzenie voľného pohybu osôb.