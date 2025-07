V ČR pokračuje rastúci trend online radikalizácie detí a mladistvých

Praha 22. júla (TASR) - Trend online radikalizácie detí a mládeže v Česku pokračuje. Uvádza to správa o extrémizme a nenávisti motivovanej predsudkami za prvý polrok roka 2025, ktorú v utorok zverejnilo české ministerstvo vnútra. V ČR naďalej pôsobia aj tradičné extrémistické a xenofóbne populistické skupiny. Ich vplyv je však obmedzený, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Správa podľa rezortu potvrdila niekoľko znepokojujúcich trendov, ktoré predstavujú narastajúce bezpečnostné riziko. Najvýraznejším zistením je podľa neho rastúca miera online radikalizácie detí a mladistvých. Ministerstvo podotklo, že tieto prípady často spája fascinácia násilím a nenávisťou, ktorá je zameraná proti konkrétnym skupinám obyvateľov. Sú to predovšetkým jednotlivci bez väzieb na známe extrémistické štruktúry, čo komplikuje ich včasné odhalenie, podotkol rezort.



„Bezpečnostné zložky sa s prípadmi online radikalizácie stretávajú stále častejšie a nepochybne sa s nimi budú stretávať aj v budúcnosti. Na mieste je koordinovaná a systémová reakcia štátu, ktorá na tento akútny problém dokáže účinne odpovedať,“ komentoval zistenia český minister vnútra Vít Rakušan.



Čo sa týka pôsobenia tradičných extrémistických a xenofóbnych populistických skupín, ich vplyv zostáva podľa rezortu obmedzený prevažne na okruh dlhodobých priaznivcov. „Nedarí sa im osloviť mladšiu generáciu, a to najmä pre neschopnosť komunikovať jazykom a prostriedkami blízkymi súčasnej mládeži,“ uvádza sa v správe.



Rezort dodal, že obidva prúdy predstavujú závažné bezpečnostné hrozby, pretože podkopávajú dôveru v štátne inštitúcie, rozdeľujú spoločnosť a vytvárajú priestor na pôsobenie zahraničných aktérov, ktorí tieto tendencie môžu zneužívať na destabilizáciu ČR.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)