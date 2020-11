V ČR potvrdili v piatok 11.549 nových prípadov koronavírusu

Praha 7. novembra (TASR) - V Českej republike potvrdili v piatok 11.549 nových prípadov koronavírusu. Oproti štvrtku je to pokles o približne 1700 prípadov, oproti minulému piatku o asi 2000. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva, informoval v sobotu server Novinky.cz.



Do bilancie obetí pribudlo od večernej aktualizácie údajov ďalších 42 úmrtí, celkový počet obetí s ochorením COVID-19 sa tak zvýšil na 4526.



Od začiatku epidémie v marci sa v Českej republike nakazilo viac ako 400.000 ľudí, takmer 230.000 z nich sa už vyliečilo.



Aktuálne je v krajine 169.367 potvrdených prípadov nákazy, väčšina ľudí má mierny priebeh ochorenia.