V ČR potvrdili v sobotu 7722 prípadov nákazy koronavírusom

Praha 8. novembra (TASR) - V Českej republike potvrdili v sobotu 7722 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o najnižší denný údaj v tomto týždni, pričom oproti piatku je to pokles o približne 3800 prípadov a oproti minulej sobote o asi 3600 novoinfikovaných. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva, informoval v sobotu server iDNES.cz.



Do bilancie obetí pribudlo v krajine od večernej aktualizácie údajov ďalších 67 úmrtí, celkový počet obetí s ochorením COVID-19 sa tak zvýšil na 4681.



Od začiatku epidémie v marci sa v Českej republike nakazilo 411.220 ľudí, z nich 237.757 sa už vyliečilo.



Aktuálne je v krajine 168.782 aktívnych prípadov nákazy, väčšina ľudí má mierny priebeh ochorenia. V nemocniciach je 8283 pacientov, okolo 1200 hospitalizovaných má ťažký priebeh ochorenia.