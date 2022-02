Silný vietor pripravil o elektrinu štvrť milióna českých domácností

Praha 17. februára (TASR) - Silný vietor, ktorý vo štvrtok zasiahol Čechy, sever Moravy a Sliezsko, spôsobil výpadky elektrického prúdu a skomplikoval tiež železničnú a cestnú dopravu. Bez elektriny zostalo v ČR viac ako 250.000 odberateľov. TASR prevzala informáciu zo spravodajského portálu iDNES.cz.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal až do polnoci pre celú Českú republiku varovanie pred silným vetrom. "Silný juhozápadný až západný vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 70–110 km/h," varoval ČHMÚ na Twitteri. Do 15.00 h platí vysoký stupeň nebezpečia.



Najhoršia situácia je v Karlovarskom a Stredočeskom kraji. Ako uviedla hovorkyňa spoločnosti ČEZ Distribuce Soňa Holingerová, do 08.30 h evidovali 220.000 domácností bez prúdu. Distribučná spoločnosť E.ON., pôsobiaca na juhu Česka, zase hlásila pred 09.00 h výpadok elektriny u 40.000 zákazníkov.



Dispečing ČEZ Distribuce evidoval vo štvrtok do 07.00 h vyše 100 porúch na vedení vysokého napätia a desiatky ďalších porúch aj na linkách nízkeho napätia.



Hasiči zasahovali od polnoci do 07.00 h v súvislosti s vetrom v 392 prípadoch. V dôsledku popadaných stromov zostali neprejazdné mnohé cesty i železničné trate napríklad v Karlovarskom kraji, kde došlo aj k niekoľkým dopravným nehodám.



V nižších polohách mal vo štvrtok ráno vietor väčšinou rýchlosť do 90 kilometrov za hodinu. Na hore Sněžka v Krkonošiach namerali meteorológovia nadránom nárazy vetra s rýchlosťou 181 km/h, uviedol ČHMÚ. Horská služba Krkonoše preto neodporúča hrebeňové túry, zastavené sú oba úseky lanovky na Sněžku.



V platnosti je do piatkového rána aj výstraha pred nárastom hladín vodných tokov v dôsledku výdatných zrážok. Varovanie pred prvým, najnižším povodňovým stupňom sa týka severu a juhozápadu ČR.